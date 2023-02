« Palermo Division », est-ce basé sur une histoire vécue ?

Récemment, « División Palermo » a été créée à Netflix une série qui promet de vous faire rire à tout prix. La Fabrication argentine c’est une comédie qui suit un groupe de personnes qui représentent une minorité sociale, mais maintenant ils sont en charge de la sécurité du quartier.

L’émission télévisée a été créée, co-réalisée et co-écrite par Santiago Korovsky. De plus, il a un casting de personnalités bien connues du pays d’Amérique latine telles que daniel hendlerPilar Gamboa, entre autres.

La série a été lancée le 17 février et compte un total de huit épisodes. Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « Division de Palerme ».

LA « DIVISION PALERMO » EST-ELLE BASÉE SUR UNE HISTOIRE VRAIE ?

Les événements qui se déroulent dans la « División Palermo » ne sont pas basés sur une histoire réelle, mais ils contiennent certains éléments qui sont vrais, comme l’existence de la garde urbaine de Buenos Aires pendant une brève période.

Entre 2004 et 2008, une force de sécurité composée de civils opérait, qui n’avait pas les mêmes capacités que la police, et n’entendait pas non plus se substituer à ses fonctions. Au contraire, ils ont maintenu la coordination avec ladite institution, comme d’autres comme les pompiers, la Défense civile et le Service d’assistance médicale d’urgence (SAME).

QUELLES ÉTAIENT LES FONCTIONS DE LA GARDE URBAINE DE BUENOS AIRES ?

Le but de la garde urbaine de Buenos Aires était de prévenir les émeutes, les accidents ou les crimes, ainsi que de fournir des conseils aux habitants de la ville.

Par la suite, ils ont reçu le pouvoir d’établir des certificats de vérification et de contrôler la vente ambulante non enregistrée. Quelque chose de similaire à ce qu’on appelle le serenage dans d’autres pays d’Amérique latine.

Des membres du casting de « Palermo Division », qui composent la police urbaine dans la série (Photo : Netflix)

COMMENT FONCTIONNE LA GARDE URBAINE DE BUENOS AIRES ?

Sa mission était de renforcer la politique de sécurité et de réduire les taux de conflits urbains. Pour cette raison, certaines des méthodes dont ils disposaient consistaient à mettre en place des postes de surveillance dans des zones à fort trafic ou à haut niveau de danger.

Ils ont également vérifié le respect de la réglementation routière. Si les passagers des voitures ne portaient pas de ceinture de sécurité ou que les motocyclistes ne portaient pas de casque, ils pouvaient établir des certificats de vérification. De même, ils pourraient confisquer dans les bars et restaurants.