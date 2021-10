Nouvel épisode de All American pour découvrir ce qui s’est passé pour Coop?

Les fans attendaient avec impatience la première de All American saison 4 pour déterminer si le personnage de Tamia « Coop » Cooper était mort ou non.

All American Season 4 a diffusé sa première lundi, qui a finalement révélé le sort de Coop dans l’émission. Continuez à lire pour découvrir si Coop a tué All American ou non.

Qu’est-il arrivé à Coop In All American?

Dans les premières saisons, le compagnon le plus fidèle de Spencer James, Coop s’est retrouvé pris dans une altercation avec Mo puisque le premier était impliqué dans le meurtre de son frère. Dans l’épisode, Mo s’est vengé de Coop et tue son frère, les créateurs de All American ont décidé d’éveiller la curiosité des téléspectateurs en leur donnant une image de Mo blessé, et Coop saignant de se faire tirer dessus par Mo. Les fans attendent All American saison 4 episode 1 pour découvrir le sort de Coop et Mo, le nouvel épisode révélait si Coop était sauvée de la balle ou non.

Est-ce que Coop Dead In All American?

Lorsque le premier épisode a été diffusé pour la première fois à la télévision, l’émission a découvert que rien n’était encore arrivé à Coop. La nouvelle saison commence quelques jours seulement après le tournage au cours duquel Mo a tiré sur Coop alors que Preach amenait Coop dans l’établissement médical. Alors que l’état de Coop s’aggrave et que les médecins essaient tout ce qu’ils peuvent pour la maintenir en vie, ils ne savent pas si la chirurgie pour éliminer la balle réussira ou non.

Il est cependant révélé que Coop est bel et bien vivant, cependant, elle est dans le coma. Cependant, à la fin de l’épisode pilote, nous apprenons que Coop se réveille de son coma après seulement trois jours et est en bonne santé. Puisque Coop est l’un des personnages les plus importants de la série, l’histoire suivra son rétablissement du coma ainsi que leur relation avec Spencer.

Tous les acteurs américains de la saison 4 ?

Le casting de la série comprend des acteurs tels que Daniel Ezra dans le rôle de Spencer James Bre-Z dans le rôle de Tamia « Coop » Cooper, Michael Evans Behling dans le rôle de Jordan Baker, Samantha Logan dans le rôle d’Olivia Baker, Karimah Westbrook dans le rôle de Grace James, Taye Diggs dans le rôle de Billy Baker, Monet Mazur comme Laura Fine-Baker Hunter Clowdus comme JJ Parker et bien d’autres.

