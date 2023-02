À quelle heure la série Triad est-elle diffusée sur Netflix ?

Netflix

Netflix accueille une nouvelle série mexicaine : Tríada, avec Maite Perroni. Ensuite, tout ce que vous devez savoir pour être au courant de sa première.

©NetflixÀ quelle heure la série Triad est-elle diffusée sur Netflix ?

service de diffusion en continu Netflix continue de renforcer son grand lien avec le Mexique et c’est pourquoi cette semaine, ils lanceront un nouveau contenu original du pays qui a déjà fait des vagues le mois dernier. On parle de Triadela prochaine série mettant en vedette Maite Perroni qui est basé sur une histoire vraie, qui n’a pas été précisée, mais qui a des points de contact avec le cas qui a été dépeint dans le documentaire Trois inconnus identiques.

« La vie d’une enquêteuse médico-légale est bouleversée lorsqu’elle découvre une femme assassinée qui lui ressemble exactement. Quand la vérité a plusieurs angles, rien n’est comme il semble, et pour le savoir, nous devons voir ses trois visages », anticipe son synopsis. La description ajoute également : « Après avoir découvert qu’elle était séparée de ses deux sœurs identiques à la naissance, l’infatigable Rebecca se lance dans une quête périlleuse pour découvrir la vérité sur ses origines ».

+ À quelle heure Triade est-elle diffusée sur Netflix ?

Triadela nouvelle émission qui couvre des genres tels que le thriller et le suspense, sera présentée en première sur la plateforme Netflix ce mercredi 22 février. Il arrivera au catalogue à 02h00 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 03h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 04 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 05h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 09h00 depuis l’Espagne.

Le projet a été annoncé au début de 2022, date à laquelle le tournage a commencé à Mexico. Au fil des semaines, les principales nouvelles de son casting et de l’équipe technique ont commencé à arriver, qui est dirigée par le créateur Leticia Lopez-Margalli, qui a travaillé avec la société de production Argos Television. Les enregistrements ont culminé en mai de l’année mentionnée, puis il a été présenté lors de l’événement TUDUM de diffusion en continu.

Maite Perroni sera à l’affiche de cette série, mais vous verrez également David Chocarro, Ofelia Medina, Flavio Medina, Nuria Bages, Ana Layevska, Rodrigo Cachero, Daniela Valdez et Aldo Gallardo. tu vas apprécier Triade Sur la plateforme Netflix du prochain 22 févrierune date plus tardive qu’on ne l’imaginait, puisqu’il devait arriver fin 2022, mais pour différentes raisons cela ne s’est pas produit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?