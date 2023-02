John Madden Biopic Series en préparation avec Tom Brady

Icône du football professionnel et voix de la NFL Jean Madden verra son histoire racontée dans une série biographique scénarisée. Deadline rapporte qu’une série limitée retraçant la carrière de Madden est en préparation par l’écrivain Alex Sohn et le réalisateur Gavin O’Connor. Le projet est une collaboration entre Todd Lieberman de Hidden Pictures, Adam Kolbrenner de Lit Entertainment Group, Gotham Chopra et Ryan Stowell de Religion of Sports, et Tom Brady de 199 Productions. Brady est également producteur exécutif du projet et, selon le rapport, son implication donne à la famille Madden le sentiment que la série est entre de bonnes mains.





« Si papa était toujours là et qu’il cherchait quelques gars pour se réunir et raconter son histoire, il serait ravi d’avoir Tom Brady diriger le caucus », a déclaré son fils Mike Madden.

« J’ai grandi en admirant John Madden, d’abord en tant qu’entraîneur, puis en tant que commentateur », a également déclaré Brady à propos du développement du projet. « J’ai adoré la passion de John pour le jeu, en particulier son appétit insatiable pour éduquer le public sur le football. Il a accueilli les fans avec ce sourire chaleureux, ce rire contagieux et cette connaissance exceptionnelle du jeu, donnant à tout le monde l’impression que John regardait l’émission juste à côté de Au nom de 199 Productions, je suis honoré de collaborer avec Virginia et Mike Madden, mon co-fondateur chez Religion of Sports, Gotham Chopra, et le reste de l’équipe créative, pour raconter l’histoire emblématique d’un père de famille qui a révolutionné non seulement le jeu mais aussi la culture du football.





L’histoire de John Madden sera racontée

Il est à noter que le projet a été initialement conçu comme un long métrage, mais compte tenu de tout ce que Madden a accompli au cours de sa carrière, il y a beaucoup trop d’histoires à raconter pour qu’une série soit la meilleure option. Brady dit qu’il n’y a même pas un nombre défini d’épisodes que l’équipe a en tête, car le plan est de s’assurer que rien d’important n’est laissé de côté.

« Quand vous regardez la contribution qu’il a apportée sur le terrain en tant qu’entraîneur de football, à la transformation de deux industries, la diffusion et les jeux vidéo, je ne savais tout simplement pas comment faire cela en deux heures. Combien d’épisodes ? Ce sera dicté par l’histoire, mais ce sont les trois entreprises de football dans lesquelles il était que nous allons explorer », dit-il.

Une fois les scripts écrits, le plan sera alors de commencer le casting, à quel point ils chercheront leur John Madden. Les ventes du projet commenceront également à ce moment-là, et pour l’instant, on ne sait pas où la série atterrira.