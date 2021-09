Minnie Driver a retrouvé son ex Matt Damon après ne pas s’être vu pendant 20 ans

Minnie Driver laisse le passé se passer quand il s’agit de sa fameuse rupture maladroite avec Matt Damon.

La star est apparue sur le podcast « Keep It » la semaine dernière et lorsqu’on lui a demandé avec quelles personnes elle était toujours en contact depuis « Good Will Hunting ». Driver, maintenant âgée de 51 ans, a admis qu’elle était récemment tombée sur Damon, 50 ans, au hasard, après ne pas avoir parlé pendant 20 ans.

Minnie Driver et Matt Damon apparaissent à la première AFI de « Good Will Hunting ». Steve Granitz / WireImage

« J’ai vu Matt Damon sur la plage et je n’avais pas eu de conversation avec lui, sérieusement, depuis que nous avons fait le film », a déclaré Driver.

« C’était l’été dernier et c’était en fait très agréable de le voir, lui et ses enfants, et sa femme et tout cela semblait assez d’âge moyen, ce qui était rassurant », a-t-elle ajouté.

Les fans de la culture pop des années 1990 se souviendront que le couple a commencé à sortir ensemble sur le tournage de « Good Will Hunting » en 1997 et que Driver a appris qu’elle n’était plus avec sa partenaire lorsqu’il a déclaré dans « Oprah » qu’il n’avait pas de petite amie. Il était clair que Driver avait surmonté la blessure et était capable de réfléchir de manière positive sur leur temps passé ensemble.

« J’ai l’impression qu’une grande partie de la folie de la jeunesse s’est poursuivie avec notre relation initiale, comme si c’était incroyable et tabloïd », a-t-elle poursuivi. « C’était donc bien d’avoir une sorte de conversation d’âge moyen sur la météo et tout ça. »

Matt Damon est marié à Luciana Barroso depuis 2005 et le couple partage quatre filles, Alexia Barroso, 22 ans, Isabella Damon, 15 ans, Gia Damon, 13 ans et Stella Damon, 10 ans. Le conducteur ne s’est jamais marié mais a été en couple avec le cinéaste Addison O. ‘Dea depuis 2019 et a un fils Henry, 13 ans, issu d’une relation antérieure.

Plus récemment, Driver est devenue l’hôte de son propre podcast, « Minnie Questions with Minnie Driver » dans lequel elle pose les mêmes sept questions à ses invités pionniers pour lancer des conversations intéressantes. En fait, Hoda Kotb est apparue sur le podcast de Driver en juin et a parlé du moment où elle a découvert que son père était décédé, endurant un cancer du sein, un divorce et bien plus encore.

