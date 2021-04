Outlander: Tobías Menzies ouvre les portes d’un retour à la série

Outlander il continue d’avoir ses fans en pleine attente. En mai 2020, c’était la dernière fois que Netflix donnait des signes de l’histoire de Jamie et Claire Fraser avec la quatrième saison, dix mois se sont écoulés et il n’y aura toujours pas de nouvelles avant septembre 2021, mois où la cinquième partie sera ajoutée. au catalogue de la plateforme.

Cependant, Outlander Ce n’est pas une série originale du géant du streaming, mais c’est de Starz, un réseau américain qui a donné à Diana Gabaldón le pied pour mettre ses huit livres sur le petit écran. À tel point que, même si la cinquième partie n’est pas encore disponible dans le monde entier, les acteurs tournent déjà la sixième saison.







Le calendrier des producteurs de cette histoire qui a Sam Heughan et Catriona Balfe comme protagonistes a été affecté par le coronavirus. L’idée originale était de commencer à tourner les nouveaux chapitres l’année dernière, mais les blocages de virus ont rendu cette décision impossible et, par conséquent, c’est en février 2021 que l’ensemble du casting s’est revu.

Sam Heughan et Catriona Balfe à leur retour sur le plateau d’enregistrement.



Jusqu’à présent, aucun détail n’était connu sur la progression de la production, mais il y a quelques jours, Heughan et Balfe ont publié sur leurs réseaux des photographies caractérisant leurs personnages et anticipant ce que sera la nouvelle saison. Bien sûr, il y a quelque chose à laquelle il fallait s’attendre: celui qui n’est pas revenu sur le plateau était Tobías Menzies.

L’acteur, qui a joué Black Jack Randall dans le passé et Frank Randall dans le présent, a disparu de l’histoire après que ses deux personnages aient subi une mort traumatique. Le premier a été tué par Jamie (Sam Heughan) lors de la bataille de Culloden, tandis que le second était dans un accident de voiture après une bagarre avec Claire (Catriona Balfe).

Tobías Menzies pourrait revenir à Outlander dans son rôle de Black Jack Randall. Photo: (IMDB)



On a beaucoup spéculé sur les raisons pour lesquelles Menzies est parti Outlander si radicalement. Au début, on a même dit que son personnage de Philippe d’Édimbourg en La Couronne C’était plus important, mais la vérité est que c’était dicté dans l’histoire originale et les producteurs n’ont rien fait de plus que de suivre ce que Diana Gabaldón proposait.

Cependant, à l’heure actuelle, Tobias Menzies a ouvert les portes d’un éventuel retour dans la saison six. « Je suppose que dans une émission qui implique un voyage dans le temps, on ne peut jamais dire jamais« dit-il dans une interview. Bien que dans la prochaine édition, il n’apparaîtra pas physiquement, il est probable qu’il continuera dans la mémoire des protagonistes, puisque ses deux personnages ont tourmenté la vie de Claire et Jaime.