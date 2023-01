Quelles premières sur Netflix, Prime Video, HBO Max et plus du 23 au 30 janvier

Alors que le premier mois de l’année tire à sa fin, le plateformes de streaming Ils commencent déjà à réfléchir à ce que seront leurs nouveaux paris pour renouveler le contenu du catalogue. En ce sens, de 9 au 15 janvierles services d’abonnement intégreront des séries et des films tels que Agence Lockwood, La Fille des neiges Oui diriger les mariages. Passez en revue ci-dessous ce qui sera présenté dans Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+ et Disney+ pour ne rien rater.

+ Premières sur Netflix cette semaine

– Agence Lockwood | Série

Date de sortie: 27 janvier

Terrain: Trois adolescents, deux garçons prodigieux et une fille aux pouvoirs psychiques fabuleux, dirigent une agence d’extermination de fantômes à Londres.

– La fille des neiges | Série

Date de sortie: 27 janvier

Terrain: Lorsqu’une jeune fille disparaît lors d’un défilé à Malaga, une jeune journaliste entreprend d’aider ses parents à la retrouver.

– Vous | Film

Date de sortie: 27 janvier

Terrain: Un couple nouvellement formé et leurs proches font face à l’amour moderne entre les affrontements culturels, les pressions et les différences générationnelles.

+ Premières sur Prime Video cette semaine

– Conduire les mariages | Film

Date de sortie: 27 janvier

Terrain: Darcy et Tom réunissent leurs familles aimantes mais têtues pour le voyage de noces ultime, juste au moment où le couple commence à le regretter. Comme si cela ne suffisait pas pour annuler la célébration, la vie des participants est soudainement en danger car tout le monde est pris en otage. « Till Death Do Us Part » prend un nouveau sens dans cette aventure amusante et pleine d’adrénaline alors que Darcy et Tom doivent sauver ceux qu’ils aiment s’ils ne s’entretuent pas d’abord.

– Dans les marges | Film

Date de sortie: 27 janvier

Terrain: Le compte à rebours de trois personnages avec trois histoires entrelacées qui tentent de rester à flot et de survivre 24 heures clés qui peuvent changer le cours de leur vie pour toujours. Le film explore l’effet qu’une situation de stress économique a sur les relations personnelles et comment l’affection et la solidarité peuvent être un moteur pour aller de l’avant. Un passionnant voyage contre le temps en marge d’une grande ville.

+ Premières sur HBO Max cette semaine

– YOLO : Fantaisies de Cristal (Saison 2) | Séries

Date de sortie: 25 janvier

Terrain: Les aventures surréalistes de Rachel et Sarah, deux fêtardes australiennes en quête de divertissement.

– Gossip Girl (Dernier épisode de la saison 2) | Série

Date de sortie: 26 janvier

Terrain: Elle a appris que ce que veut son public, elle l’obtiendra ! Le moment est venu pour vous de faire monter la pression sur ce qui mijote et d’examiner votre propre impact et comment vous pouvez tout rendre plus catastrophique qu’auparavant. Même si cela signifie mentir pour le faire. Anciens ennemis, nouveaux alliés, étages sans cesse changeants… il ne peut y avoir qu’une seule reine ce semestre, et d’ici la fin du trimestre, tout le monde saura où sont enterrés les corps, et qui avait la pelle !

+ Premières sur Star+ cette semaine

– Vous décidez | Film

Date de sortie: 25 janvier

Terrain: Suivez l’histoire de Nico, un jeune acteur, qui, fatigué de l’échec d’acteur, décide de se plonger dans le monde du streaming, des influenceurs et des célébrités des médias sociaux à tout prix et quelles qu’en soient les conséquences pour atteindre le « succès ». Sur ce chemin, Nico traversera une série d’événements absurdes, dramatiques, farfelus et comiques, fruit de sa popularité immédiate sur les réseaux sociaux, qui révéleront la voracité et les conséquences qui existent dans le monde virtuel.

– Je suis extraordinaire | Série

Date de sortie: 25 janvier

Terrain: Il se déroule dans un monde où toute personne de plus de 18 ans développe un super pouvoir… tout le monde sauf Jen, qui à 25 ans attend toujours le sien. Ses insécurités ne sont pas aidées par le fait qu’elle est piégée dans un travail sans issue et que Luke, un jeune homme capable de voler avec qui elle sort occasionnellement, n’a aucune intention de s’engager. Heureusement, Jen a sa meilleure amie, Carrie, dont la positivité sans fin empêche Jen de tomber dans un gouffre d’apitoiement sur soi. À la dérive dans un monde immense et déroutant, et armée d’un peu d’espoir et de beaucoup de désespoir, Jen commence un voyage pour trouver sa superpuissance potentielle.

– Femmes du Mouvement | Série

Date de sortie: 25 janvier

Terrain: Il raconte l’histoire de Mamie Till-Mobley, qui a consacré sa vie à demander justice pour son fils Emmett Till après son meurtre brutal dans le sud des États-Unis à l’époque de Jim Crow. Réticente à laisser le meurtre d’Emmett disparaître des gros titres, Mamie a choisi de porter son chagrin devant le monde afin d’émerger en tant que militante pour la justice et ainsi lancer le mouvement des droits civiques en Amérique tel que nous le connaissons aujourd’hui.

– Darby et les esprits | Film

Date de sortie: 27 janvier

Terrain: Il suit Darby Harper, qui acquiert la capacité de voir les morts. En conséquence, elle devient introvertie et se retire de ses camarades de classe à l’école. Mais tout change lorsque Capri, la « reine des abeilles » du groupe le plus populaire de l’école, meurt subitement dans un accident anormal avec le fer à lisser, ce qui provoque l’annulation de sa soirée « Sweet 17 ». Cependant, Capri supplie Darby de l’autre côté d’intervenir et de convaincre les amis de Capri de poursuivre la fête comme prévu. Pour apaiser la diva de la colère des morts, Darby doit sortir de son exil et se réinventer, lui permettant de trouver une nouvelle joie au pays des vivants.

+ Premières sur Disney+ cette semaine

– Elton John Live : Le spectacle d’adieu | Spécial

Date de sortie: 27 janvier

Terrain: Diffusé en temps réel sur Disney + depuis le Dodger Stadium le 20 novembre, le concert a donné à plus de cinquante mille fans en personne et à d’innombrables fans du monde entier l’occasion unique de découvrir les succès des 50 dernières années. La spéciale comprend également des artistes invités tels que Dua Lipa, Kiki Dee et Brandee Carlile qui ont rendu hommage à la superstar légendaire sur scène.

