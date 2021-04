Jeux PS Plus gratuits PS5 et PS4 pour avril 2021 annoncés

Avril gratuit PlayStation Plus la gamme de jeux a été officiellement annoncée. Nous savions déjà qu’Oddworld: Soulstorm serait au programme de la PS5, mais à quoi d’autre les abonnés peuvent-ils s’attendre?

Eh bien, sur PS4, nous avons un thème de zombie plutôt surprenant. Days Gone, l’aventure en monde ouvert de Sony Bend, est à gagner aux côtés du solide jeu de tir de survie en coopération Zombie Army 4: Dead War. Deux très bons jeux, mais il y aura sans aucun doute un peu de malice sur l’inclusion de Days Gone, qui est déjà l’un des jeux PS Plus Collection sur PS5.

Bien que nous n’ayons pas encore examiné Oddworld: Soulstorm – restez à l’écoute – nous vous recommandons les deux autres titres. Dans notre Revue de Days Gone PS4, nous avons décrit le jeu comme une « nourriture réconfortante du monde ouvert »:

Le ventre d’horreur de survie de Days Gone lui donne juste assez de personnalité pour l’éloigner des dizaines d’autres mondes ouverts déjà disponibles. Une sélection dense de mécanismes de jeu qui se chevauchent permet une action divertissante, même si la conception de mission banale du titre ne permet pas toujours d’en tirer le meilleur parti. L’histoire peut dériver et l’ensemble n’est pas aussi raffiné que ses homologues exclusifs PS4 – mais en ce qui concerne la nourriture réconfortante pour le jeu, vous pourriez vous régaler de collations bien pires que celle-ci.

Et nous avons eu des éloges tout aussi forts pour le « meilleur jeu de Rebellion à ce jour », que nous avons décerné un 8/10 dans notre Revue PS4 de Zombie Army 4: Dead War:

Zombie Army 4: Dead War est l’un des meilleurs jeux axés sur la coopération sur PS4. Sa campagne charnue se vante d’une variété de niveaux impressionnante, d’un superbe schéma de contrôle et de mécanismes de jeu agréables tandis qu’un mode Horde teste vos capacités au maximum. Rebellion a conçu une expérience avec tellement de choses à voir et à faire que cela pourrait prendre des semaines à un groupe de joueurs pour maîtriser tout ce qui est proposé – un couronnement de succès pour ce type de jeu. Zombie Army 4: Dead War est une émeute absolue d’un titre aussi effronté qu’amusant à jouer.

N’oubliez pas que vous pouvez trouver un récapitulatif de Tous les jeux PS Plus gratuits en 2021 via le lien. Ces trois titres seront disponibles au téléchargement à partir du 6 avril 2021. Que pensez-vous des jeux PS Plus d’avril? Visez la tête dans la section commentaires ci-dessous.