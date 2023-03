Après la séance avec Bizarrap : La tracklist du nouvel album de Shakira a-t-elle fuité ?

Musique

Après le succès de Music Sessions #53 avec Bizarrap, quelle serait la tracklist du prochain travail en studio de Shakira avec de grandes collaborations a été divulgué.

©GettyShakira

Le monde de la musique a été révolutionné par la Séances musicales #53 de Shakira et bizarre avec la chanson que l’artiste colombienne a dédiée à son ex-partenaire Gerard Piqué, incluant des références controversées à des marques comme Casio et Twingo, faisant de cette chanson un combo dévastateur qui a fasciné les fans de la chanteuse et a eu un impact sur toute la planète.

Désormais, les adeptes de Shakira attendent avec impatience le nouveau travail en studio de la Colombienne, si l’on tient compte du fait que le dernier album qu’elle a présenté était Le doré, avec lequel il a rendu hommage à la culture de son pays d’origine et à ses racines. Cet album sorti sur le marché le 26 mai 2017 avait des chansons comme Je suis tombé amoureux, Chien fidèle et Le vélo.

Le nouveau de Shakira

Les réseaux sociaux ont été révolutionnés avec ce qui semble être la fuite du liste des pistes du nouvel album Shakira quel serait le titre Désir inhérent avec des chansons comme Music Sessions #53, je te félicite, Monotonie et tasse vide. Compte Instagram Télévision sur les mollusques Il montre l’information dans l’un de ses posts, bien que cette nouvelle reste encore à confirmer.

L’une des questions qui attirent l’attention du nouveau travail de Shakira sont les collaborations qui sont censées être dans son nouveau travail en studio. des noms comme J Balvin, Bad Bunny, Ed Sheeran, Coldplayet rosalia Ils feraient partie de cet album qui arrive à l’un des meilleurs moments de la vie professionnelle colombienne qui en tirera sûrement le meilleur parti.

Les fans de Shakira Ils ont profité des réseaux sociaux pour laisser quelques avis sur ce qui est à venir : « Quelque chose me dit que toutes les chansons vont être dédiées à son ex », « s’il collabore avec Bad Bunny, ils battent tous les records du monde », « il va avec tout le boss » et plus de références aux collaborateurs de l’album et des messages spécialement dédiés au moment personnel de la chanteuse avec son ex-partenaire Piqué. Ça va?

