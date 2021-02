Le Samsung Galaxy A52 confirme sa résistance à l’eau en image officielle

Le nouveau milieu de gamme de Samsung ressemblera beaucoup plus à la série Galaxy S. Il en sera de même pour le Galaxy A52.

Dans très peu de temps, Samsung devrait présenter au monde les nouveaux membres de sa série Galaxy A: le Galaxy A52 et Galaxy A72. À ce stade, nous avons déjà pu connaître un bon nombre de détails sur cette paire d’appareils, mais j’ai très peur que la vague de fuites ne s’arrête jusqu’au jour de la présentation des appareils.

A cette occasion, un image officielle du Samsung Galaxy A52 publié par le célèbre leaker Evan Blass, nous permet de regarder de plus près le design de l’appareil, ainsi que certains de ses développements les plus intéressants.

Certification IP et forte ressemblance avec le S21 Ultra

D’après ce que l’on peut voir sur l’image, il est pratiquement confirmé que le nouveau Galaxy A52 Il aura un certain type de certification IP qui garantit sa résistance à l’eau. Du moins, c’est ce que nous fait penser la photographie officielle, qui fait partie du matériel promotionnel que Samsung utilisera pour faire la publicité de son appareil.

En plus de cela, l’image confirme le grandes similitudes de ce modèle par rapport au Galaxy S21 Ultra, en particulier dans le couleur noire dans lequel nous pouvons voir l’appareil sur la photo.

En ce sens, les dernières informations divulguées garantissent que le Galaxy A52 arrivera quatre couleurs différentes: noir impressionnant, blanc impressionnant, violet impressionnant et bleu impressionnant. Ou quel est le même: noir, blanc, violet et bleu.

Du Galaxy A52 On connaît déjà de nombreuses autres données, comme l’existence d’une version avec connectivité 5G. Dans les deux cas, nous aurons un Écran AMOLED de 6,5 pouces avec lecteur d’empreintes digitales intégré, et peut-être un taux de rafraîchissement élevé. À cela, il faut ajouter un Processeur Qualcomm Snapdragon 720G accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui deviendrait le Muflier 750G dans le cas du Galaxy A52 5G.

L’image confirme également l’inclusion d’un système de caméra arrière composé de quatre capteurs, qui selon les dernières données connues serait dirigée par un Caméra de résolution 64 mégapixels.

Rubriques connexes: Téléphones, Samsung, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A

