Outlander terminera sa course avec la 8e saison finale

The Starz a frappé la série romantique de voyage dans le temps, Étranger, est officiellement sur le point de mettre fin à sa course de près de 8 ans.

Le réseau a récemment annoncé que ÉtrangerLa 8e saison, qui n’a pas encore été diffusée, serait en effet la dernière. Concernant Outreterrer, Starz a publié une déclaration sur leur officiel Twitter Compte:

La série a certainement été un succès pour le réseau, et de nombreux fans ont afflué sur les réseaux sociaux pour déplorer sa fin.

Étranger est basé sur une série de livres populaires du même nom de l’auteur Diana Gabaldon. L’émission télévisée met en vedette l’actrice Caitríona Balfe dans le rôle de Claire Fraser et l’acteur Sam Heughan dans le rôle de Jamie Fraser.

La série suit Claire Randall, une infirmière de guerre mariée de 1945 qui, après avoir été inexplicablement transportée dans le temps jusqu’en 1743, se retrouve soudainement projetée dans un monde inconnu où sa vie est en danger. Le cœur de Claire est d’abord déchiré entre deux hommes incroyablement différents avant qu’elle ne soit forcée d’épouser Jamie, un guerrier écossais galant et beau. Étranger mêle romance, science-fiction, action et histoire dans une saga épique.

La saison 7 d’Outlander devrait être diffusée sur le réseau Starz à l’été 2023.

Alors que la malheureuse nouvelle que Étranger se terminera avec la saison 8 est assez triste pour les téléspectateurs, les fans peuvent toujours attendre avec impatience la prochaine préquelle.

Selon un rapport de Variety, Étranger continuera mais avec une prémisse différente et des acteurs dans les rôles principaux. Le titre sera Outlander : Le sang de mon sang. L’histoire écrite par l’auteur du Étranger série, Diana Gabaldon, racontera l’histoire romantique entre les parents de Jamie Fraser, Ellen MacKenzie et Brian Fraser, tout en se concentrant également sur les premières années de Jamie mais racontée du point de vue de ses parents.

La série serait en développement depuis août 2022. Elle se composera de dix épisodes par saison. Ronald D. Moore, qui a développé Outlander pour le petit écran, revient dans la série. Matthew B. Roberts est également le nouveau co-scénariste et producteur exécutif de la série. Concernant son implication dans Outlander : le sang de mon sanga déclaré Roberts,

« Outlander : le sang de mon sang est, en son cœur, une histoire d’amour. Il explorera jusqu’où une personne ira pour trouver l’amour à une époque où l’amour est considéré comme un luxe et où les mariages sont faits de manière stratégique, souvent pour un gain politique ou financier. Le titre est un clin d’œil au vœu de mariage de Jamie Fraser avec Claire et il y aura plusieurs noms et visages qui ‘Étranger‘ les fans sauront et reconnaîtront. L’histoire télévisée de Jamie et Claire touche peut-être à sa fin avec la saison huit, mais Diana poursuit son voyage littéraire dans sa merveilleuse série de livres et travaille avec diligence sur le livre dix. Avec Jamie et Claire, et maintenant Brian et Ellen, il y a encore tellement de choses à venir dans l’univers « Outlander », et nous avons hâte de continuer à partager ces histoires avec nos fans dévoués. »