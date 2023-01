Qu’est-ce qu’une bichectomie, l’opération qu’Anya Taylor-Joy aurait subie

in

Réseaux sociaux

Dans les dernières heures, une publication a commencé à circuler sur Twitter qui parlait d’une intervention chirurgicale que de nombreuses stars hollywoodiennes auraient subie.

©GettyAnya Taylor-Joy.

On ne parle pas du corps des autres, mais c’est quelque chose qui n’est pas toujours très clair sur les réseaux sociaux. Au cours des dernières heures, un post a commencé à circuler qui parle de certaines actrices de HollywoodQuoi Anya Taylor Joyet une intervention chirurgicale qu’ils assurent qu’ils ont été faits.

Selon certains messages, des actrices comme Anya Taylor Joy Soit Chloë Grace Moretz ont subi une opération connue sous le nom de bichectomie. Il s’agit d’une petite intervention chirurgicale souvent pratiquée pour des raisons esthétiques qui vise à éliminer l’excès de graisse des joues que l’on retrouve dans les boules appelées « bichat ».

Le message rédigé par @une glace montre une image de Anya Taylor Joy dans sa jeunesse, où on la voit avec des joues plus « pleines » puis une de l’époque actuelle où son visage semble plus « aspiré ». Il est à noter qu’à aucun moment il n’a été officiellement confirmé que l’actrice ait subi cette opération.

Il est à noter que cette publication a également suscité la colère d’autres internautes qui ont souligné que la photo choisie n’était pas appropriée. « Ils mettent toujours les pires clichés, cette photo a été prise dans une pose normale »a écrit @mooneyhoneyy en réponse au post original, avec une image où les joues de Anya Taylor Joy Ils ne semblent avoir aucun type d’opération.

+Anya Taylor-Joy pourrait être nominée pour un Oscar

Avec une carrière en plein essor, Anya Taylor Joy a récemment été nominé pour les globes dorésoù elle a perdu dans la catégorie de la meilleure actrice dans une comédie ou une comédie musicale avec Michelle Yeo (Tout partout en même temps). Bien qu’il puisse arriver qu’elle soit nominée pour son travail dans Le menula réalité est qu’il est loin d’avoir une chance de battre le grand favori, Cate Blanchet (le goudron).

