La série Pedro Pascal qui a été un échec et a failli ruiner sa carrière

Pedro Pascal est dans le meilleur moment de sa carrière, qu’il a failli échouer en raison d’une série à laquelle il a participé en 2011. Apprenez à la connaître.

Actuellement Pierre Pascal connaît un succès sans précédent. Avec la première deLe dernier d’entre nous sur HBO Max sa renommée n’a cessé de croître et une fois de plus, il a surpris ses partisans avec son excellent travail. De même, avec cette production, il a montré pourquoi il est l’un des meilleurs artistes de sa génération.

C’est parce qu’il a non seulement brillé avec sa représentation de Joel dans Le dernier d’entre nousmais ces dernières années, il a participé à des succès tels que Le poids du talent, The Mandalorian, Narcos, Game of Thrones et beaucoup plus. Bien que, dans sa carrière, tout ne tourne pas autour des productions qui ont réussi à faire sensation auprès du public.

Eh bien, la vérité est qu’il y a des années, quand Pierre Pascal continuait à décoller, cela faisait partie d’une série qui a fini par être un flop. Et, en fait, il en est venu à penser que cette fiction serait complètement à l’opposé et le conduirait à atteindre une renommée mondiale, même si ce n’était certainement pas le cas.

La série Pedro Pascal qui a été un échec :

La production en question faisait partie de l’un des pires échecs de DC et Warner Bros. Il s’agit de la série Wonder Womanqui en 2011 avait un poids important car c’était l’un des gros paris de l’entreprise. A cette époque, Pascal a été choisi pour être l’un des protagonistes et accompagner Adrianne Palicki, qui donnerait vie à l’héroïne.

De son côté, David E. Kelly serait en charge de l’écriture du projet. Cependant, lorsque NBC, le réseau pour lequel la série a été produite, a vu le pilote, ils l’ont rapidement abandonné. En fait, ils n’ont même pas évalué la possibilité de corriger les pannes et il se murmure même que la création a été catastrophique.

Quant à Pierre Pascal il, des années plus tard, a déclaré avant La variété: « C’était comme un rêve devenu réalité ». Puis il a ajouté : « L’influence de David E. Kelley à la télévision était énorme et il avait vu tous les épisodes de Friday Night Lights. Je pensais aussi que, que ce soit bon ou non, il obtiendrait certainement le feu vert. Et que cela changerait considérablement ma situation financière, même si c’était une demi-saison avant qu’elle ne soit annulée. Mais ce n’était même pas foutu. J’ai eu une assez mauvaise année par la suite, en termes de travail très sporadique. »

Et, même si cela ne s’est pas produit, la réalité est que Pedro Pascal a ensuite trouvé le succès dans sa carrière. Qui plus est, curieusement et comme si c’était le destin, en 2020 participé avec Gal Gadot à Wonder Woman 1984une bande très différente et qui a vu le feu vert pour atteindre le grand écran.

