Le réalisateur Chad Stahelski partage son point de vue sur la possibilité de John Wick 5

Directeur Chad Stahelski a récemment discuté de la possibilité d’un cinquième volet dans le très réussi John Wick la franchise. Malgré l’accueil positif de John Wick: Chapitre 4, l’avenir de la série reste incertain. Dans une interview avec The Direct, Stahelski a exprimé sa gratitude pour le soutien et l’intérêt manifestés par les fans, reconnaissant que la franchise a attiré un public important. Tandis que le John Wick franchise continue de se développer, avec une série et un film dérivé dirigé par Ana De Armas à l’horizon, Stahelski a souligné l’importance de donner au personnage emblématique une pause bien méritée.

Suite aux événements de Chapitre 4, le réalisateur a l’intention de donner à John Wick un peu de répit, permettant au personnage de se reposer et potentiellement d’explorer de nouvelles dimensions dans les prochains épisodes. Stahelski a reconnu l’aspect commercial de la poursuite d’une franchise réussie, mais a également souligné le défi de maintenir l’individualité et d’éviter les répétitions. Il a exprimé son désir de trouver un équilibre délicat entre offrir ce que les fans aiment dans la série et introduire de nouveaux éléments qui maintiennent la narration engageante et innovante.

« Écoutez, je veux dire, dans le bon sens, c’est une entreprise. Quand vous avez quelque chose de réussi, oui, bien sûr, vous voulez continuer à le faire. Mais c’est très facile d’être répétitif. L’astuce est de savoir comment vous êtes répétitif avec individualité. Comment mettez-vous votre paternité ou votre agence dans quelque chose qui a manifestement été fait trois fois auparavant ? »

Selon Stahelski, ils se sont approchés John Wick: Chapitre 4 avec l’intention de ne rien laisser sur la table. Ils ont mis leur créativité et leur énergie dans le projet, repoussant les limites et donnant le meilleur d’eux-mêmes. Le réalisateur pense avoir atteint un sentiment de clôture avec le chapitre 4, le considérant comme une conclusion satisfaisante à l’arc narratif établi dans les trois films précédents.

« La vraie question que vous vous posez n’est pas : ‘Est-ce que je le veux ?’ Oui, ça ne me dérangerait pas de le faire. Nous avons juste essayé de le faire sortir du parc. Nous avons essayé de tout mettre sur la table, de ne rien prendre et de tout laisser. Comme, merde, chaque idée. Nous ne sommes pas sauver quoi que ce soit. Nous n’essayons pas de construire. Juste tout ce que vous avez, laissez-le là. Nous sentons que nous avons mis tout ce que nous avions dans John Wick 4, et nous pensons que nous avons terminé le cycle. Nous pensons que nous l’avons terminé. Donc, nous Je me suis dit : ‘Vous savez, c’était une excellente façon de conclure les trois films précédents et le quatrième et de proposer quelque chose de satisfaisant et d’amusant.' »

L’ensemble continental pour étendre le monde de John Wick

Paon

Le Continental est une mini-série à venir qui devrait élargir le monde du populaire John Wick la franchise. La série transportera les téléspectateurs dans les années 1970 et plongera dans la trame de fond captivante de Winston Scott, un ami de confiance et collègue de John Wick. Joué par Ian McShane dans les films originaux, Winston Scott occupera le devant de la scène dans ce nouveau récit alors que le public assiste à son parcours pour devenir le propriétaire de l’hôtel The Continental. Cet établissement renommé sert de refuge aux assassins, interdisant strictement toute transaction commerciale dans ses murs. Le Continental explorera également des événements significatifs du monde réel de l’époque, y compris la montée de la puissance économique de la mafia américaine et l’impact de la grande grève des ordures.

Pour incarner la jeune itération de Winston Scott, le talentueux acteur Colin Woodell a été choisi pour la série. Woodell est connu pour ses rôles notables dans Ambulance et L’hôtesse de l’air. Rejoindre Woodell dans le casting de Le Continental sont une foule d’autres acteurs talentueux, dont Mel Gibson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain, Mishel Prada, Nhung Kate, Ben Robson, Peter Greene et Ayomide Adegun. Adegun incarnera une jeune version de Charon, un personnage joué à l’origine par feu Lance Reddick dans la série John Wick. Bien qu’une date de sortie exacte n’ait pas encore été annoncée, la première de La Continentel sur la plateforme de streaming Peacock devrait avoir lieu en septembre 2023.