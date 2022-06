Stranger Things : les créateurs de la série planchent déjà sur un spin off

Les frères Matt et Ross Duffercréateurs de la populaire série »choses étranges », a confirmé qu’ils avaient déjà des plans pour un nouveau spin-off, un projet qui a été gardé secret que même pas Netflix sait ce que c’est. Au cours d’une interview, Ross a discuté du calendrier encore à confirmer, qui, selon lui, commencera à prendre forme une fois que la série atteindra sa finale finale de la saison 5.

« Il existe une version parallèle à la saison 5, mais ils ne tourneraient jamais en parallèle », a déclaré Duffer. « Je pense que nous allons en fait commencer à creuser cela dès que nous aurons terminé ces effets visuels, Matt et moi nous impliquons vraiment. » Matt Duffer a suivi la déclaration de son frère en expliquant pourquoi le développement du spin-off n’a pas encore commencé.

« La raison pour laquelle nous n’avons rien fait, c’est parce que nous ne voulons pas le faire pour de mauvaises raisons, et c’était comme, ‘Est-ce quelque chose que j’aimerais faire, que ce soit lié à Stranger Things ou non’ c’est ça?’ Et définitivement ». Matt a également assuré que même Netflix ne savait pas quels seraient les plans du prochain projet. « Même si nous retirons le titre ‘Stranger Things’, je suis très, très excité à ce sujet. Ce sera différent de ce à quoi tout le monde s’attend, y compris Netflix. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Ils ne me connaissent pas, série Netflix britannique : distribution, intrigue et critique

Actuellement, les fans de la série attendent le volume 2 de la quatrième saison, et la première partie est déjà devenue le projet Netflix le plus regardé et le plus populaire. Le volume 1 se composait de sept épisodes qui ont frappé le service de streaming le 27 mai, battant la deuxième saison de la série » Bridgerton », qui a eu la plus grande première le week-end d’une série en anglais sur Netflix.

Le tome 2 de »Stranger Things » arrivera le 1er juillet, avec deux épisodes d’une durée de 2 heures, semblable au temps d’un film, qui promettent de n’apporter que de mauvaises nouvelles pour certains des personnages les plus aimés des fans. Récemment, l’acteur Noé Schnapp, qui incarne Will Byers dans la série, a confirmé que la fin de la quatrième saison aura « quelques morts ». Les mots exacts de l’acteur étaient, « Ce que nous pouvons attendre du Volume 2 : Des morts et du gore et un gros… » avant qu’il ne soit interrompu.

Vous pourriez aussi être intéressé par : ‘The Sandman’, Netflix : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série DC







Les trois premières saisons et le volume 1 de la saison 4 de » Stranger Things » sont disponibles exclusivement sur Netflix, la deuxième partie de la quatrième saison arrivant début juillet.