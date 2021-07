Pierce Brosnan pense que le prochain James Bond est Idris Elba ou Tom Hardy

Ancien James Bond L’acteur Pierce Brosnan a déclaré qui il aimerait voir assumer le rôle de 007 après Daniel Craig. Avec la sortie de Pas le temps de mourir en salles cet automne, Craig terminera sa course en tant que personnage emblématique. Avec cela, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un d’autre n’ait à intervenir et à remplir ces émissions. Maintenant, la star de Goldeneye a révélé qu’il aimerait voir Idris Elbra ou Tom Hardy dans le rôle de la prochaine itération de la franchise.

Pierce Brosnan fait actuellement la promotion de son nouveau film Faux positif. Il devrait également apparaître dans Adam noir aux côtés de The Rock en tant que Docteur Fate. Lors d’une récente interview, on lui a demandé qui serait son choix pour remplacer Daniel Craig. Avant de répondre, l’acteur a déclaré que « parfois, cela devient lassant » lorsqu’on lui demande qui, selon lui, devrait être le prochain Bond. Brosnan a joué la durée de quatre films, dont Goldeneye, Demain ne meurt jamais, le monde ne suffit pas et meurt un autre jour. Quoi qu’il en soit, voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Idris Elbe vient à l’esprit. Idris est une présence si puissante et une si belle voix ancienne. Il serait magnifique. Il y a Tom Hardy là-bas aussi. Tom peut vraiment mâcher les meubles, juste être un garçon de balle, les deux hommes peuvent le faire. Et je pense que maintenant que Daniel a laissé une empreinte si indélébile, ils peuvent aller de différentes manières. Mais votre supposition est aussi bonne que la mienne, qui sera le prochain Bond. Il n’y a pas d’autre franchise comme ça. Rien. »

Lorsqu’on lui a posé la même question précédemment, Pierce Brosnan avait également nommé Tom Hardy, connu pour ses rôles dans des films tels que Début et Venin. Hardy et Idris Elba, la star de Luther et Pacific Rim, parmi beaucoup d’autres choses, ont été des choix très populaires en ligne. Bien que les deux hommes aient actuellement la quarantaine. Bien que cela n’empêche aucun d’eux de se faire tirer dessus, cela pourrait nuire à leur longévité dans le rôle.

La franchise a tendance à vouloir quelqu’un dans le rôle pendant longtemps. Même George Lazenby, qui a joué Bond une seule fois dans Sur le service secret de Sa Majesté, devait être 007 pour plusieurs films avant que les choses ne s’effondrent. Parlant plus loin, Pierce Brosnan a partagé son amour pour l’itération du personnage par Daniel Craig et a réfléchi à son propre temps dans le rôle.

« Daniel était magnifique et il peut repartir la tête haute, les épaules en arrière. Il a vraiment laissé une marque indélébile sur la franchise. Mon temps et mes années à le faire, une décennie, ont été chéris et un cadeau qui continue à donner , ayant joué ce rôle. »

Daniel Craig est notre James Bond depuis 2006 Casino Royale. Son parcours comprend également Quantum of Solace, Skyfall et Spectre. Pendant ce temps, Amazon est sur le point d’acheter MGM, un partenaire de la franchise Bond aux côtés d’Eon Productions, ce qui signifie probablement que le prochain acteur qui assumera le rôle le fera, en fin de compte, pour Amazon. Pas le temps de mourir devrait actuellement sortir en salles le 8 octobre. Cette nouvelle nous parvient via People.

Sujets : James Bond