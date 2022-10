Qui est Iman Benson, l’actrice qui interprète Ilonka dans « The Midnight Club »

« Le club de minuit » (« The Midnight Club » dans sa langue d’origine) est devenu, depuis son arrivée sur Netflix le 7 octobre, une des séries d’horreur et de mystère qui attire l’attention des abonnés de la plateforme de streaming, car il raconte l’histoire d’un groupe de patients en phase terminale admis à Brightcliffe Hospice. Dans cet endroit, ils se réunissent la nuit pour partager des histoires effrayantes, en plus de faire la promesse que le premier à mourir trouvera un moyen de communiquer depuis l’au-delà. Parmi eux se trouve Ilonka, une jeune femme atteinte d’un cancer en phase terminale.

Avant de connaître le mal qui l’afflige, la jeune fille de 18 ans voulait étudier à l’université de Stanford, mais ses rêves prennent fin lorsqu’elle apprend la fatale nouvelle. C’est ainsi qu’il arrive au centre, où se retrouvent d’autres jeunes de la même condition. Ce rôle est joué par Iman Benson, dont on vous dit tout ce que l’on sait d’elle.

Le jour où Ilonka a eu 18 ans dans « The Midnight Club » (Photo : Netflix)

1. DONNÉES PERSONNELLES D’IMAN BENSON

Lieu de naissance: Atlanta, Géorgie

Atlanta, Géorgie Nationalité: Américain

Américain Date d’anniversaire: 25 juin

25 juin Année de naissance: 2000

2000 Âge: 22 ans

22 ans Instagram : @imanbenson

2. DEPUIS TOUTE ENFANCE, JE VOULAIS ÊTRE ACTRICE

Depuis qu’elle est toute petite, Iman Benson était persuadée qu’elle voulait être actrice. Et c’est qu’ayant un père cinéphile, avec qui elle allait au cinéma tous les dimanches, l’amour pour le monde du théâtre est né en elle.

La jeune actrice arborant un grand sourire pour ses followers sur les réseaux sociaux (Photo : Iman Benson / Instagram)

3. TOUT COMMENCE AU THÉÂTRE

Quand il avait neuf ans, il a commencé à faire du théâtre, développant davantage sa passion pour le théâtre. Ici, il est resté pendant cinq ans.

4. FAIT DU DOUBLAGE ET DES COMMERCIAUX

Iman Benson a souligné qu’à l’adolescence, il avait commencé à faire du doublage puis des publicités. Lorsqu’il est apparu à la télévision, il était convaincu que jouer était son truc. Pour cela, j’avais déjà 14 ans. « Je ne me voyais pas faire autre chose et me voilà »a précisé dans une interview à Glamour.

Dans ses réseaux sociaux, il a des milliers de followers, qui sont au courant de ce qu’il publie (Photo : Iman Benson / Instagram)

5. CARRIÈRE D’ACTEUR

En raison de son talent, elle a été appelée à participer aux productions suivantes : « Uncle Buck » (2016), « Station 19 » (2018), « Suits » (2018-2019), « Alexa & Katie » (2018-2020) , « blackAF » (2020), « Creepshow » (2021) et « The Midnight Club » (2022).

6. SA MÈRE AVAIT UN CANCER

Iman Benson a révélé dans une interview avec Harper’s Bazaar que sa mère avait reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde, alors avec son personnage Ilonka, elle lui a rendu hommage.

La jeune femme aime prendre des photos devant le miroir (Photo : Iman Benson / Instagram)

7. AIME LES FILMS D’HORREUR, MAIS…

L’actrice adore regarder des films d’horreur tant qu’elle rencontre quelqu’un, a-t-elle révélé à Glamour.

8. IMAN BENSON A-T-IL UN PARTENAIRE ?

On ne sait pas si Iman Benson a un partenaire, car elle garde sa vie amoureuse privée.