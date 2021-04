Rapport de la saison 3 de "Warzone" décevoir les fans

Un nouveau reportage de la saison 3 de Call of Duty: Warzone Il a déçu les joueurs sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S.

Call of Duty: Warzone La saison 2 devrait se terminer par un grand événement avec des morts-vivants et les armes nucléaires, et cela peut encore arriver, mais il semble que les bénéfices ne soient pas aussi exagérés qu’on le pensait auparavant.

Il y a quelques jours, une ligne est apparue comme une bande-annonce inédite et inachevée pour Call of Duty: Warzone montrant des parties de la nouvelle carte, et sur la base de ces quelques clips, il semble que la nouvelle carte soit plus un reskin de Verdansk Sur le thème des années 80 qu’une nouvelle carte appropriée.

Des rapports et des rumeurs ont depuis validé ces préoccupations, y compris celle de Modern Warzone, qui a récemment tweeté qu ‘«il semble que Verdansk des années 80 soit la prochaine’ carte ‘de Warzone, avec un thème de la Guerre froide qui prend en charge ».

Cela dit, à l’heure actuelle, on ne sait pas si la carte de l’Oural a été supprimée. Ce que ModernWarzone souligne, c’est qu’ils ont vu des captures d’écran et un gameplay de la carte des montagnes de l’Oural, donc ils savent que cela existe, mais ils ne savent pas ce qui va se passer.