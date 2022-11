Fin expliquée de « De l’intérieur » : pourquoi Grieff a tué sa femme dans la série Netflix

« From inside » (« Inside Man » en anglais) est un mini-série pleine de suspense qui laissera le public complètement intrigué jusqu’au dernier épisode. Sa courte durée le rend parfait pour un marathon. si tu peux regarde le sur netflix et vous avez eu quelques doutes, ici nous allons les résoudre pour vous.

À l’origine l’émission de télévision diffusé sur la BBC le 26 septembre 2022. Maintenant, ses quatre épisodes sont disponibles dans le plate-forme de diffusion en continu.

Il a été créé par Steve Moffat et tourne autour un vicaire nommé Harry Watling (David tennant), qui doit remettre en question sa propre moralité quand la vie de son fils, Ben, est sur le point d’être détruite.

Le professeur de mathématiques, Janice Fife (Dolly Wells), pense que le jeune s’intéresse à la pornographie juvénilemais tout est un gros gâchis.

Regardez la bande-annonce de « From the Inside » ici.

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « DE L’INTÉRIEUR », LA SÉRIE NETFLIX ?

1. Janice a été assassinée ?

Ben avait été enfermé au sous-sol sans que ses parents s’en rendent compte. Lorsque ils allument le chauffage pour remplir la pièce de monoxyde de carbone et étouffer Janiceelle tente de manipuler le jeune homme pour qu’il dénonce ses parents à la police.

Dans la confusion produite par le gaz, Ben finit par la frapper avec un marteau., mais l’a laissée avec sa vie ne tenant qu’à un fil. Harry décide de prendre ses responsabilités et de l’assassiner lui-même, mais est arrêté par Beth.

Dans la scène post-générique, vous pouvez voir que Janice est toujours en vie, alors qu’elle demande de l’aide à Grieff de tuer son mari, qui avait simulé sa mort et lui avait fait beaucoup de mal.

Janice Fife (Dolly Wells) a été kidnappée par les Watling lorsqu’elle a menacé de dénoncer Ben dans « From the Inside » (Photo : Hartswood Films)

2. Qu’est-il arrivé à Mary et Ben ?

Lorsque Harry décide de tuer Janice lui-même.Il ne veut pas que le blâme tombe sur sa femme, alors il l’enferme hors de la maison. Seul remet l’ordinateur portable et le manteau de la femmede sorte qu’il n’y a pas de liens qui, à un moment donné, il était là.

Mary trouve les clés de Janice dans la poche de son manteau et décide que la meilleure alternative est de se cacher dans la maison de la femme qu’ils retenaient captifs. De plus, vous pourriez en profiter pour laisser vos affaires sur place.

Cependant, tombe sur bethqui avait pu entrer dans la maison avec l’aide de quelques amis de Grieff, afin de localiser Janice. Une confrontation entre les deux commence.mais Mary ne veut pas lui faire de mal, car elle n’est pas une meurtrière.

Mary tente de s’échapper et se sent désespérée, car le journaliste la rattrape. Cela la pousse sur une route et se termine croiser un camion qui la tue sur le coup.

3. Comment Beth a-t-elle réussi à trouver Janice ?

Après sa confrontation avec Mary, Beth parvient à récupérer son téléphone et commence à retrouver Janice. Avec son ami Morag, conduire à la maison de Harry et Ben, trempé de sang, peut être vu fuyant la scène du crime.

Beth est arrivée au moment précis où Harry allait tuer Janice et l’a arrêté, mais l’homme atteint sa limite après avoir essayé de faire « la bonne chose ». Il était sur le point de la tuer, mais une équipe médico-légale envoyée par Grieffqui avait pu savoir où se trouvait Janice après qu’un de ses associés ait consulté son profil Facebook.

Beth Davenport (Lydia West) a commencé à chercher Janice après sa disparition dans « Inside » (Photo : Hartswood Films)

4. Pourquoi Grieff a-t-il tué sa femme ?

Grieff avait une chance de ne pas être condamné à mort et c’était révéler aux autorités où il avait caché la tête de sa femme. Pas même quand le père mafieux de sa femme a réussi à lui arracher le lieu de sépulture.

Le criminologue a dit qu’il l’avait enterré chez Harry, seulement pour que la médecine légale découvre que Janice était là. Cependant, les informations sur la tête étaient un mensonge, pour lequel Grieff serait condamné à mort.

Grieff et Harry sont en prison. Bien qu’ils aient tous deux commis des crimes odieux, chacun avait « ses raisons »même s’ils étaient moralement discutables.

Jefferson Grieff ne révèle jamais pourquoi il a tué sa femme.mais cela donne une indication que prévoit de dire à Harryavec qui il sent qu’il a beaucoup de choses en commun.

5. Quel est le message de « De l’intérieur » ?

La phrase qui résonne dans la bande-annonce de « From the Inside » est ce que mentionne Grieff lorsqu’il tente d’expliquer le crime qu’il a commis contre sa femme : « Il y a des moments qui nous transforment tous en meurtriers”.

Au final, ce que la série veut nous communiquer, c’est justement ça. N’importe qui peut devenir un meurtrier, s’il est dans la bonne situation. Peut-être que certains tombent dans cette action pour des raisons plus banales, comme l’argent, la vengeance ou la jalousie.

Il y a aussi les apparemment « bons gars » – comme Harry – qui ils finissent par tuer quelqu’un pour protéger un être cher ou pour se protéger d’une menace. Quoi qu’il en soit, la plupart des gens prendraient la vie dans l’une de ces situations ou dans d’autres.