Outlander : Sam Heughan et Caitriona Balfe cesseront-ils d’être les protagonistes ?

Cela fait sept ans que Étranger a balayé le petit écran avec l’adaptation télévisée des romans de Diana Gabaldón. Le strip, qui compte déjà cinq éditions disponibles dans le monde, est l’un des plus réussis depuis sa première en 2014. Avec Caitriona Balfe et Sam Heughan comme protagonistes, l’histoire d’amour de Jamie et Claire Fraser est l’une des fictions de l’époque préférée.

Sam Heughan et Caitriona Balfe sur le tournage de la deuxième saison. Photo : (Starz Play)



C’est pourquoi, Starz Play, la chaîne originale de Étranger Il n’a pas fallu longtemps pour confirmer qu’il y a une série depuis un moment. La cinquième édition a été créée en mai dernier sur Netflix, tandis que la sixième arrivera en 2022 et le tournage de la septième partie commencera également, comme l’a révélé la production. Cependant, on pourrait aussi dire qu’il y a encore beaucoup de travail à faire.

C’est que les livres de Gabaldon sont au nombre de dix et qu’il en reste encore deux à sortir. A tel point que Maril Davis, la productrice de la fiction a confirmé : « tant que Diana continuera à écrire ces livres, nous continuerons à faire la série”. Bien sûr, pour les derniers versements, il pourrait y avoir un problème qui déçoit les fans : Sam Heughan et Caitriona Balfe cesseraient d’être les protagonistes.

Jamie et Claire. Photo : (Starz)



Même si c’est impensable Étranger sans Heughan, Balfe et leur alchimie en tant que Jamie et Claire, tout pourrait changer. Ceci est dû au fait dans les romans ultérieurs, les personnages qu’ils jouent sont beaucoup plus âgés que les acteurs, donc la recherche de quelqu’un du bon âge pourrait être envisagée.

De plus, dans la saison cinq, Jamie (Heughan) fête ses 50 ans et, comme si cela ne suffisait pas, Claire (Balfe) a quelques années de plus. Et, étant dix livres dans la saga, le temps continuera de passer, donc Maril Davis a également été consulté pour combien de temps les mêmes protagonistes seront. « Honnêtement, je ne sais pas et dans le tome 9, qui sort bientôt, je ne me souviens pas de leur âge.», a-t-il déclaré.

Cependant, il convient également de mentionner que dans ÉtrangerMalgré le passage des années, Caitriona et Sam sont toujours caractérisés en fonction de l’âge de leurs personnages. De plus, pour le moment, il n’y a aucune confirmation officielle de son départ, ce qui pourrait faire perdre des téléspectateurs à la série.