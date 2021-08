Iron Maiden partage un mini-documentaire sur la création de « Senjutsu »

Après six ans d’attente, les membres d’Iron Maiden sont revenus sur la scène musicale en présentant « The Writing On The Wall » en juillet dernier, le nouveau single de « Senjutsu », le dix-septième album studio du groupe qui prépare son arrivée au publique en septembre.

Les membres d’Iron Maiden ont présenté un nouveau court métrage dans lequel le bassiste Steve Harris, le chanteur Bruce Dickinson et le producteur Kevin Shirley partagent quelques impressions de l’album aux studios Guillaume Tell à Paris, où ils ont enregistré leur précédent matériel, « The Book of Souls ”.

Dickinson note que travailler sur ce nouveau matériel a été « une très bonne expérience ». « Je pense que c’est un meilleur album que ‘Book of Souls’. Je fais vraiment. Je ne l’ai pas réécouté car il était en pleine réalisation ». Le chanteur décrit « Senjutsu » comme un matériau plus varié et complexe qui attend quelques surprises qui feront douter les fans si c’est réellement Iron Maiden qui joue.

« Cela fait partie de la beauté de faire un nouvel album. On ne sait jamais ce qu’on va faire, il n’y a pas d’idée préconçue sur ce qu’il faut faire et c’est juste ce que c’est. C’est une représentation de qui nous sommes à tout moment », a déclaré Steve Harris.

Récemment, Bruce Dickinson a avoué qu’il s’était inspiré du concept du clip vidéo de « The Writing On The Wall » dans le travail du groupe de metal industriel allemand Rammstein, en particulier, dans leur vidéo controversée pour la chanson 2019 « Deutchland », à qui décrit comme un travail vraiment incroyable.

Dickinson est fier du résultat final du nouveau clip d’Iron Maiden, le considérant comme une sorte de mini-film dédié aux fans du groupe. « Senjutsu » sera mis en vente à partir du 3 septembre prochain.