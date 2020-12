MC Lyte et DJ Paul parlent du DJing pour Michael Jordan et d’une réunion fructueuse avec la mère de Drake

MC Lyte est l’un des OG du jeu, après avoir travaillé depuis la fin des années quatre-vingt lorsque son premier album Lyte comme un rocher premier arrivé. Maintenant, avec de nombreux jalons légendaires à son actif, Lyte a pris un moment pour tenir le coup sur le nouveau DJ Paul & 45secondes.fr Radio mafia podcast, où le couple a échangé des histoires sur le DJing pour l’anniversaire de Michael Jordan et comment la rencontre avec la mère de Drake a conduit à une plaque de platine.

«J’ai commencé à faire du DJ en 2008», révèle-t-elle, expliquant que Biz Markie et Kool V l’ont encouragée à reprendre le métier. « [Biz] était comme «vous connaissez la musique. Vous pouvez jouer ce que vous aimez et les gens vont adorer. Puis Kool V m’a envoyé ma première bibliothèque et je ne suis pas revenu depuis. « Elle révèle qu’elle a en fait DJ pour la fête du 50e anniversaire de Michael Jordan ainsi que pour son mariage. » J’ai fait un tas de trucs pour eux entre les deux, J’avais l’habitude de faire toutes les soirées All-Star. Mais c’est très facile de jouer pour MJ, il vous dit ce qu’il aime. Vous pouvez mélanger ce qu’il aime avec ce que vous aimez. «

Aaron J. Thornton / FilmMagic /

«Un peu de Frankie Beverly et Maze quand il franchit la porte», poursuit-elle. « Pour qu’il puisse faire sa petite marche en douceur. » Paul procède à déplacer le sujet vers un autre de ses principaux jalons – devenir la première artiste féminine à décrocher un single d’or. «À l’époque, c’était comme si je faisais ça», se souvient-elle. «Mais tu te souviens comment c’était. Au début de la vingtaine, tout passe si vite. Tu es juste dedans, et tu ne fais que travailler et bouger. Ce n’est que lorsque tu vieillis que tu peux réellement voir les choses se passer en temps réel … C’est formidable d’être plus âgé et plus sage, plus mature, capable de prendre de meilleures décisions. «

Alors que la conversation se termine, Paul partage en fait une anecdote intéressante résultant d’une rencontre fortuite avec la mère de Drake. «J’ai fini par emménager dans un condo, et quand j’ai emménagé dans un condo, je finis par tomber sur un de mes voisins qui était la mère de Drake», révèle-t-il. «Je ne savais pas qui elle était, elle ne savait pas qui j’étais, mais elle était comme ‘c’est un gars tellement gentil’, elle a demandé à la sécurité qui j’étais et a ensuite dit à Drake. Drake m’a frappé sur le DM comme 3-4 heures du matin. « Hé mec, ma maman m’a dit qu’elle était tombée sur toi, un gars vraiment sympa du nom de DJ Paul, mais j’ai besoin de quelques beats », raconte The Three 6 Legend. « Je lui ai envoyé un beat, il a fini par mettre Jay-Z dessus, et dix millions d’exemplaires plus tard, nous l’avons obtenu. » Il souligne le Scorpion plaque sur son mur derrière lui.

Pour en savoir plus sur MC Lyte et DJ Paul, assurez-vous de consulter l’épisode complet de Radio mafia exclusivement sur 45secondes.fr. Pour en savoir plus sur MC Lyte, assurez-vous de regarder son dernier mix pour Red Bull Radio ici.