Tulsa King est la série de Sylvester Stallone qui fait parler d’elle ces dernières semaines. Découvrez ici sur quelle plateforme vous devez le rechercher.

Est-ce que Tulsa King est sur Netflix ? Où regarder la série Sylvester Stallone.

Il y a des légendes hollywoodiennes selon lesquelles faire partie d’une production ne commence à attirer l’attention que pour le personnage en question. L’un d’eux est le légendaire Sylvester Stallonequi a récemment créé Roi de Tulsa, une nouvelle série dans laquelle il joue d’une manière différente de ce qu’il a vu et qui l’a amené à penser à la retraite. Mais ce n’était qu’une pensée et nous continuerons sûrement à en profiter dans cette émission intéressante. Où pouvez-vous voir? C’est sur Netflix ?

Sa prémisse est centrée sur Dwight « The General » Manfredi, un chef de la mafia new-yorkaise qui vient de terminer de purger une peine de 25 ans de prison. À sa libération, son patron l’envoie à Tulsa, Oklahoma, pour y mettre en place des opérations criminelles. Ne connaissant personne dans la région, le général cherche un nouvel équipage pour l’aider à établir son empire.

+Où voir Tulsa King

L’émission a commencé à être diffusée le 13 novembre 2022 et a suscité une réaction positive de la part des critiques, atteignant un taux d’approbation de 78% sur Rotten Tomatoes, avec une note moyenne de 6,6/10, basée sur 46 avis. De plus, le public a également donné son approbation positive après la première sur Paramount Network avec 3,7 millions de téléspectateurs. Roi de Tulsa il est actuellement visible sur la plateforme Paramount+.

Sylvester Stallone est produit par la direction et joue le rôle de Dwight « The General » Manfredi, le capodastre de la famille Invernizzi qui est confié à Tulsa après avoir purgé sa peine de prison. En plus de l’étoile rocheux Oui Rambosont également dans le casting principal Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, AC Peterson, Garrett Hedlund et Dana Delany.

La production a été annoncée en décembre 2021, mais sous un autre nom : Kansas Citymais ils ont ensuite décidé de le changer pour Roi de Tulsa. Le showrunner Taylor Sheridan a travaillé sur le scénario pendant la pandémie de Covid-19 et le tournage a commencé en mars 2022. Une bonne nouvelle pour les fans de la série, c’est qu’elle a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, sans date de sortie pour le moment.

