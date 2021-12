Jirisan Saison 1 Episode 17 Date de sortie, Spoilers, Regarder en ligne, Royaume-Uni, États-Unis, Inde

La date de sortie de l’épisode 17 de la saison 1 de Jirisan est maintenant officiellement annoncée. Tous les fans attendent curieusement le prochain épisode dans l’espoir qu’il les fasse exploser. Ci-dessous, nous avons répertorié les informations complètes sur la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 1 de Jirisan, les spoilers, regarder en ligne, Royaume-Uni, États-Unis, Inde. Alors restez à l’écoute avec nous et lisez l’article complet.

Jirisan, également connu sous le nom de Cliffhanger et Mountain Jiri, est une émission de télévision sud-coréenne mettant en vedette Jun Ji-hyun et Ju Ji-hoon réalisée par Le Eung-bok. L’émission tire son nom de la célèbre montagne éponyme de Corée du Sud et a ensuite été promue comme « drame spécial du 15e anniversaire de tvN ». Jirisan a été diffusée pour la première fois sur tvN du 23 octobre au 12 décembre. Jusqu’à présent, Jirisan compte 16 épisodes de la saison 1. La série est également disponible sur IQIYI dans le monde entier en streaming.

La série se déroule à l’opposé des vues imposantes du mont Jiri. Il nous raconte l’histoire des rangers et autres aides qui escaladent les régions les plus dures et mystérieuses de la montagne. Le drame présente les facteurs mystérieux de la montagne aux visiteurs. Ces visiteurs viennent sur cette montagne pour tuer ou mettre fin à leurs jours.

Comme l’épisode précédent a été un succès, vous allez adorer avec l’épisode 17 de la saison 1 de Jirisan. Comme vous allez le savoir, la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 1 de Jirisan est bientôt là, vous pouvez donc avoir quelques spoilers. Soyez donc vigilant.

Regarder Jirisan en ligne :

Jirisan, également nommé Cliffhanger, est un mystérieux kdrama inspiré de l’histoire réelle de ces rangers du mont Jiri. Le drame est écrit par Kim Eun Hee et réalisé par Le Eung-bok. La série mystérieuse obtient un énorme succès sur le premier ministre.

Jirisan a été créé le 23 octobre et a obtenu un énorme succès puisqu’il a obtenu 9,1% de l’audience nationale, ce qui est la note la plus élevée de tous les kdramas de l’histoire de tvN.

Lire la suite: Young Justice Saison 4 Episode 12 Date de sortie, Spoilers, Compte à rebours, Regarder au Royaume-Uni, États-Unis

Il y a beaucoup de gens qui recherchent la date de sortie de Jirisan Saison 1 Episode 17. Nous savons que de nombreuses personnes recherchent ces informations en ce moment, nous avons donc décidé de créer un article sur notre blog. Découvrez la date de sortie ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 17 de la saison 1 de Jirisan : La sortie de l’épisode précédent, l’épisode 16 de la saison 1 de Jirisan était très excitante. Comme tous les fans, ils pensent que le prochain épisode sera plus intéressant et déroutant à attendre. Par conséquent, ils sont curieux de savoir ce qui se passe ensuite. Donc jusqu’à présent, il n’y a aucune information sur Jirisan saison 1 épisode 17. Selon notre épisode de recherche, 16 est la finale de cette saison 1. Vous devez donc attendre la Jirisan saison 2. S’il y aura quelque chose qui parle sapin saison 2 nous vous en informerons dans un premier temps. Alors maintenant, votre attente est terminée.

Jirisan Saison 1 Épisode 17: Les spoilers

Alors bonjour les fans de Jirisan, car nous savons ce qui s’est passé dans le dernier épisode. L’épisode 16 de la saison 1 de Jirisan se termine par une fin palpitante mais satisfaisante. Cela nous montre à la fin que les deux rôles principaux Jun Ji Hyun et Ju Ji Hoon résolvent ensemble les mystères de la montagne que nous espérons et attendons tous. Et le point culminant de cette finale a également été le développement du personnage et leur relation alors que Seo Yi Kang et Kang Hyun Jo se sont réunis de manière dramatique.

Donc, il s’agissait de la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 1 de Jirisan, des spoilers, de la regarder en ligne, du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Inde et de l’Australie. Donc, si vous avez apprécié cet article, ce serait formidable si vous pouviez l’aider à se propager en le partageant avec vos amis. J’espère que vous aimerez notre approche.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂