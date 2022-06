Outlander saison 6 : qui tue vraiment Malva ?

Starz

Malva Christie a été assassinée et Claire Fraser a été désignée comme la coupable dudit acte dans la sixième saison de Étranger. Mais qui est le vrai tueur ? On vous le dévoile !

© StarzJessica Reynolds est Malva Christie

Malgré que la sixième saison de Étranger a été la plus courte en raison de la pandémie de COVID et de la grossesse de Caitriona Balfe, était aussi l’une des plus surprenantes. En effet, dans ses six épisodes, il a apporté plus de drame, de romance, d’adrénaline et de suspense. En fait, c’est ce qui l’a établi comme l’un des favoris des fans qui ont apprécié l’intrigue et L’histoire d’amour de Jamie et Claire Fraser.

Cependant, la réalité est que la sixième saison de Étranger il a également marqué un avant et un après dans la vie des protagonistes. Bien que, bien sûr, l’événement le plus tragique qu’ils aient vécu a été d’être séparé à la fin de l’édition depuis qu’elle a été emmenée en prison. La femme de Jamie Fraser a été accusé d’avoir brutalement tué Malva Christie, le personnage de Jessica Reynoldset qui est venu à Fraser’s Ridge pour tout changer.

La jeune nièce de Tom Christie (Mark Lewis Jones) est arrivée aux propriétés Fraser avec sa famille pour demander une maison. Mais, elle est rapidement devenue la méchante car elle était considérée comme la troisième en lice entre Jamie et Claire. C’est pourquoi, lorsqu’elle est apparue assassinée, beaucoup ont blâmé Claire, assurant que, par jalousie, elle avait commis le crime. A tel point qu’elle a été condamnée à un procès équitable et qu’en septième partie sa situation devrait être définie.

Cependant, il convient de noter qu’au-delà de la production de Étranger a pris certaines licences créatives, la série est basée sur Les romans de Diana Gabaldon. En d’autres termes, on sait officiellement qui était le véritable meurtrier de Malva. Selon ce que révèle le roman original, celui qui a réellement tué la fille était Allan (Alexander Vlahos). Ce personnage est le cousin de Malva et le fils unique de Thomas.

D’après ce que l’auteur original révèle, Allan et Malva ont eu une relation et elle est tombée enceinte, mais il a préféré ne pas avoir l’enfant. Bien que, pour le résoudre et empêcher tout le monde de remarquer qu’ils étaient en couple, il a assassiné son propre cousin. Bien sûr, maintenant il faut attendre pour voir si la population saura enfin la vérité sur la mort de la nièce de Thomas. Claire pourra-t-elle prouver son innocence ? Nous verrons.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂