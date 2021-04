Regé-Jean Page répond aux informations selon lesquelles il n’a pas été choisi comme grand-père de Superman en raison de sa race

Miss W Pro Fard à Paupières N°44 Bleu Jean Nacré 1,7g

Miss W Pro Fard à Paupières Bio 1,7g maquille, structure intensifie le regard à votre guise. Il offre une texture légère et micronisée pour travailler et manier le rendu. Il est également formulé avec de l'huile de macadamia bio qui protège et laisse la peau douce.