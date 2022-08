Fin expliquée de Mi Otra Yo

Netflix

Mi Otra Yo est une série qui suit trois femmes dans un voyage d’introspection pour sauver la vie de l’une d’elles. Spoiler explique la fin du show !

©IMDBmon autre moi

mon autre moi est une série de 8 épisodes que vous pouvez apprécier dans Netflix et suit de près la vie d’Ada, Sevgi et Leyla alors qu’ils voyagent à la recherche d’un traitement alternatif qui sauvera la vie de Sevgi car elle a reçu un diagnostic de cancer. C’est le coup d’envoi d’une histoire très introspective et spirituelle surtout pour tous ceux qui recherchent une intrigue mêlant drame et comédie.

Le programme de le N rouge Il est réalisé par Burci Alptekin et met en vedette les actrices Tuba Büyüküstün, Riza Kocaoglu et Seda Bakan. Tous les trois font un excellent travail en capturant le voyage émotionnel qui aide leurs personnages à grandir spirituellement et les confronte à de nouveaux défis et alternatives pour apporter un changement réel et substantiel à ce moment de leur vie.

+ Fin expliquée

Dans le dernier épisode, nous voyons que le navire d’Erdem a coulé, heureusement Leyla n’était pas à bord du navire. D’un autre côté, Ada a finalement laissé sa relation avec Selim derrière elle. Erdem n’est pas mort mais il est arrêté et Leyla est dévastée alors que ses amis essaient de la faire se sentir mieux. De plus, Ada devra faire face au passé et résoudre tout ce qui était en suspens avec Topak.

Ada traîne avec Zaman pour obtenir de l’aide, et il l’encourage à continuer. Pour cette raison, il décide de réparer ses papiers de divorce et de s’aventurer dans la vie. Elle retrouve ensuite Topak et ils ont un moment magique sur la plage où Ada admet qu’elle est prête à prendre tout ce que la vie lui réserve. Alors Topak lui demande de l’épouser mais Ada décide de prendre le temps d’y réfléchir.

Fiko parvient à sauver son restaurant en passant un accord et maintenant l’établissement s’appellera La taverne d’Eleni. La nouvelle le rend heureux et le convainc que vous ne vivez qu’une fois et il invite Sevgi à la plage pour profiter d’un dîner romantique où il décide de lui demander de l’épouser et elle accepte immédiatement.

Ada voit Topak, qui lui avait précédemment proposé, embrasser son amie Ava, puis elle est complètement déçue et les sentiments entre eux sont oubliés. Une surprise? Leyla découvre qu’elle est enceinte ! Les dernières minutes de ce dernier épisode nous donnent envie de voir une autre saison de mon autre moi et continuer à être témoin de la vie de ces trois femmes.

