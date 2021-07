Pourquoi les gens qui portent des chaussettes folles sont intelligents, réussis et révolutionnaires

Les personnes qui portent fréquemment des chaussettes folles et colorées sont susceptibles d’être indépendantes, intéressantes et de réussir.

Les chaussettes en question peuvent être de couleurs scandaleuses comme la chartreuse ou le vert fluo ou avoir des yeux gigantesques, des homards, des cochons volants ou des cupcakes trop givrés – tant qu’elles ne sont pas d’un brun terne ou d’un bleu, elles peuvent en révéler beaucoup sur le porteur.

Essentiellement, un examen des recherches montre que les personnes qui portent des chaussettes folles disent au monde qu’elles refusent de se conformer aux tendances sociales.

Alors qu’ils affichent avec audace leur personnalité enjouée et leur sensibilité unique, ils mènent inconsciemment une révolution contre les uniformes et le décorum.

En général, ce que vous portez en dit long sur votre personnalité.

Comme Lauren Rothman, styliste et auteur de Bible de style : que porter au travail raconte Quartz, les chaussettes folles dégagent une image vibrante, optimiste, créative et fascinante, surtout au travail.

« Les chaussettes colorées ou de caractère montrent l’enjouement et font un excellent brise-glace ou un moyen de se connecter avec les autres », dit Rothman. « Les gens montrent leur pouvoir, leur bravade dans la salle de réunion. Plus les chaussettes sont fortes, plus le portefeuille est gros. »

Neil Tambe, étudiant au MBA et ancien consultant en gestion est d’accord, expliquant plus loin : « Un autre avantage possible de porter des chaussettes fantaisistes et d’autres vêtements inattendus : vous construisez une marque en tant que gars courageux ou créatif, et d’autres fois, cela peut vous donner plus place pour plier ou enfreindre les règles. »

Le New York Times attribue aux entrepreneurs technologiques de la Silicon Valley le mérite d’être à la pointe de la tendance à porter des chaussettes aux couleurs flamboyantes et aux motifs scandaleux parmi les joueurs puissants.

En portant ces chaussettes flashy, disent-ils, « signale que vous faites partie de la foule. C’est comme une poignée de main secrète pour ceux qui sont arrivés et pour ceux qui le souhaitent. »

« J’ai assisté à des réunions où les gens regardent en bas et remarquent mes chaussettes », dit Promenade du chasseur, ancien directeur de la gestion des produits chez YouTube et maintenant partenaire du Homebrew Seed Stage Venture Capital Fund, « et il y a ce signe universel, presque comme un signe de gang, où ils hochent la tête et remontent un peu la jambe de leur pantalon pour montrer leurs chaussettes. «

De nombreuses études ont été publiées au fil des ans dans lesquelles les chercheurs ont examiné les différents traits de personnalité et qualités pouvant être attribués aux personnes qui portent des chaussettes folles.

Une telle étude menée par une équipe de la Harvard Business School, publiée dans le Journal of Consumer Research, a examiné et confirmé la théorie selon laquelle les gens confèrent un statut et une compétence supérieurs aux individus qui présentent des comportements non conformes plutôt que conformes.

« Nous proposons que dans certaines conditions, les comportements non conformes peuvent être plus bénéfiques que les efforts pour se conformer et peuvent signaler un statut et une compétence plus élevés aux autres », expliquent les auteurs de l’étude.

Nos choix vestimentaires dictent non seulement la façon dont les autres nous voient et nous traitent, mais aussi notre propre perception de soi – un phénomène appelé cognition vêtue.

Selon Hajo Adam et Adam Galinsky, des psychologues sociaux qui ont inventé le terme lors de leurs recherches à la Northwestern University, ce que nous portons peut affecter notre façon de penser.

« Nous introduisons le terme de cognition habillée pour décrire l’influence systématique que les vêtements ont sur les processus psychologiques du porteur », expliquent-ils.

Leur étude a mesuré l’attention, la prudence et la performance des médecins sur les tâches liées à l’attention lorsqu’ils portent une blouse de laboratoire ou une blouse de peintre. Sans surprise, ils ont constaté que le port d’une blouse de laboratoire augmente l’attention, que l’attention « n’augmente pas lorsque la blouse n’est pas portée ou associée à un peintre » et « l’attention n’augmente que lorsque la blouse est a) portée et b) associée à un docteur. »

Par conséquent, disent-ils, « l’influence des vêtements dépend donc de leur port et de leur signification symbolique ».

En d’autres termes, porter certains vêtements peut changer notre façon de penser et d’agir, et peut nous donner la confiance nécessaire pour entreprendre certaines tâches que nous ne voudrions pas normalement faire.

Ainsi, porter des chaussettes folles peut nous aider à nous sentir plus courageux et prêts à prendre des risques.

À première vue, quelqu’un peut ne pas penser à vous comme un rebelle à succès, mais vous penserez à vous-même et agirez en conséquence.

Ce petit peu de rébellion vous incitera à penser de manière plus créative et, avec le temps, à avoir plus de succès.

Parce que porter des chaussettes folles est la marque d’être un champion et un patron.

Christine Schoenwald est une écrivaine, interprète et enseignante qui aime écrire et interpréter des récits personnels. Elle a publié des articles dans The Los Angeles Times, Salon, Woman’s Day, Purple Clover, Bustle, et contribue régulièrement à Ravishly et YourTango. Consultez son site Web ou sa page Facebook.