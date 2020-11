Hulk Hogan partage une mise à jour sur le biopic Hulkamania de Chris Hemsworth: Il est prêt frère!

Chris Hemsworth a l’air plus déchiqueté que jamais dans les récentes photos publiées en ligne, et Hulk Hogan dit que le Thor star est maintenant officiellement «prêt» à le jouer dans le prochain Hulkamania Biopic. L’année dernière, il a été rapporté que Hemsworth jouerait Hogan dans un biopic sur la mégastar de la lutte. Le projet aurait également réuni Joker l’équipe Todd Phillips et Scott Silver, le premier réalisant et le second co-écrivant le scénario avec John Pollono.

Dans le but de renforcer ses muscles pour qu’ils correspondent à la taille des «pythons de 24 pouces» de Hogan, Hemsworth s’entraîne sans arrêt depuis des mois. Maintenant, même Hogan lui-même a été très impressionné par la transformation de Hemsworth. Publiant des photos de comparaison de lui-même de ses années de lutte et de Hemsworth en train de s’entraîner, Hogan a tweeté: « Il est déjà là! Il est prêt FRÈRE !!! » En plaisantant, le Hall of Famer de la WWE ajoute: « Mais est-il assez beau pour jouer avec moi? »

En juillet, Chris Hemswortha parlé de son prochain rôle en tant que Hulk Hogan et a révélé qu’il prévoyait d’atteindre sa plus grande taille pour le rôle. « Comme vous pouvez l’imaginer, la préparation pour le rôle sera incroyablement physique », a déclaré Hemsworth à Total Film. « Je vais devoir mettre plus de taille que jamais auparavant, encore plus que je n’en ai mis pour Thor. Il y a l’accent ainsi que la physicalité et l’attitude. »

« Je vais également devoir plonger profondément dans le terrier du lapin du monde de la lutte, ce que j’ai vraiment hâte de faire », a-t-il ajouté. Hemsworth a également évoqué les autres changements dans son apparence physique qui seront nécessaires pour jouer au Hulkster, comme le fait de se donner les cheveux blonds chauves de Hogan et la moustache de guidon de marque.

Le film couvrira principalement l’ascension de Hogan vers la célébrité dans les années 1980, lorsque Hulkamania était au sommet de sa popularité. Superstar montante de la lutte, Hogan s’était imposé comme l’un des plus grands de tous les temps en battant l’Iron Sheik pour remporter le championnat du monde des poids lourds de la WWF en 1984. Il suivrait cela avec des querelles de WrestleMania de haut niveau contre d’autres stars de la lutte classique. comme André le Géant, Randy Savage, Roddy Piper, Sgt. Slaughter, King Kong Bundy et le guerrier ultime. Il a été officiellement intronisé au WWE Hall of Fame en 2005.

Sur Instagram, Hemsworth’s Thor 4 la co-star Chris Pratt a répondu à l’un des Hulk Hogan photos d’entraînement de l’acteur, en plaisantant sur la taille de ses muscles. « Hey mon pote. Je viens de recevoir des nouvelles de mon entraîneur et il a besoin que tu arrêtes de s’entraîner parce que puisque nous allons être dans le même film et tout, il ne veut pas que je reste à côté de toi si tu ressembles à ça alors je suis va avoir besoin que vous preniez 25 livres très vite, merci », a écrit Pratt. Il a été récemment rapporté que Pratt apparaîtrait dans la prochaine suite de Marvel Thor: l’amour et le tonnerre.

On ne sait pas encore exactement quand le tournage commencera pour le film Hulk Hogan ou quand il pourrait sortir. Pour ce qui est de Thor: l’amour et le tonnerre, qui sortira le 11 février 2022. Cette nouvelle nous vient de Hulk Hogan sur Twitter. L’art du topper a été créé par BossLogic.

