Brass Against a reçu l’ordre de se produire dans la « zone sans pipi » lors de la soirée d’ouverture de la tournée

Le chanteur de Brass Against a reçu une instruction très claire lors de la soirée d’ouverture de la tournée du groupe – la scène est strictement une « zone sans pipi ».

Vous vous souvenez peut-être de Sophia Urista lorsqu’elle a fait la une des journaux l’année dernière pour avoir fait pipi sur un membre de la foule lors d’une représentation de « Wake Up » de Rage Against The Machine. Vérifiez-le:

Après avoir dit à la foule qu’elle avait besoin de faire pipi, au lieu de se retenir, Sophia a invité un fan sur scène, lui a demandé de s’allonger avec une canette de bière vide collée sur son visage, puis a baissé son pantalon et fait pipi sur son visage. .. tout en continuant à chanter.

Suite à des excuses, il semble qu’elle ait appris sa leçon, mais juste pour s’assurer que cela ne se reproduise plus, un petit rappel de ne pas faire pipi sur scène a été laissé à Brass Against alors qu’ils entamaient leur tournée européenne le week-end dernier.

Le groupe est actuellement en tournée avec Tool, avec leur premier concert à Copenhague, au Danemark, le samedi 23 avril.

Au cas où. Crédit : Twitter/@sophiaurista

Comme l’a dit Consequence Heavy, Tool est connu pour faire des farces lors de ses actes de soutien, il pourrait donc être très responsable du panneau « zone interdite aux pipi », qui se lit comme suit : « Aucune urine ne doit être déposée, placée, distribuée, saupoudrée, versé et/ou répandu dans cette zone immédiate.

Heureusement, Sophia a vu le côté amusant de la chose, partageant une photo de la note sur Twitter tout en écrivant simplement « #tool #copenhagen ».

Des dizaines de personnes ont afflué vers la section des commentaires, l’une d’elles écrivant: «C’est dit dans cette zone immédiate. Partout en dehors du panneau, ça va », aux côtés d’un emoji au visage riant.

Un autre a plaisanté : « Je veux dire, c’est juste un défi, n’est-ce pas ? », tandis qu’un troisième a ajouté : « C’est drôle à tellement de niveaux !! Un avertissement, un défi, un hommage, une invitation, ou tout à la fois !!

Il a dit dans cette zone immédiate. Partout à l’extérieur du panneau, c’est bien. 🤣😂 – Bryan James (@BrJames2022) 24 avril 2022

Je veux dire, c’est juste un défi n’est-ce pas? —Simon Yorke (@honestveek) 24 avril 2022

Alors que les fans pourraient rire de la situation maintenant, à l’époque, beaucoup ont qualifié le tout de « dégoûtant », ce qui a conduit Brass Against à publier une déclaration pour résoudre le problème.

Sur la page Twitter du groupe, ils ont écrit : « Nous avons passé un bon moment hier soir à Welcome to Rockville. Sophie s’est laissé emporter. Ce n’est pas quelque chose que le reste d’entre nous attendait, et ce n’est pas quelque chose que vous reverrez à nos spectacles.

« Merci de l’avoir apporté hier soir, Daytona. »

La chanteuse Sophia Urista a admis qu’elle était allée «trop loin». Crédit : Instagram/@sophiaurista

Sophia a également répondu au contrecoup, écrivant dans une déclaration partagée sur sa page Instagram : « Je veux parler de ma performance au festival de métal Rockville à Daytona.

« J’ai toujours repoussé les limites en musique et sur scène. Ce soir-là, j’ai repoussé les limites trop loin.

« J’aime ma famille, le groupe et les fans plus que tout et je sais que certains ont été blessés ou offensés par ce que j’ai fait. Je leur présente mes excuses et je veux qu’ils sachent que je ne voulais pas leur faire de mal.