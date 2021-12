Les fans d’Henry Cavill prennent sa défense contre les taquineries de Warhammer

Il semble presque incrédule de penser qu’à une époque où les films de super-héros sont les plus grands succès cinématographiques et où les émissions de télévision fantastiques prennent le contrôle des plateformes de streaming avec de gros castings et des budgets plus importants, toute personne ayant un passe-temps à collectionner des figurines Warhammer serait considérée comme autre chose que le plus cool chose au monde. Cependant, certains fans d’Henry Cavill n’ont pas été impressionnés par l’attitude de l’animateur de l’émission de discussion Graham Norton face à la révélation de Le sorceleur’l’acteur principal qu’il est l’un des millions de personnes qui collectionnent les petites figurines basées sur des jeux de table.

En apparaissant sur Le spectacle Graham Norton au Royaume-Uni, Cavill a discuté de la prochaine saison de Le sorceleur, et en plus d’être profondément impliqué dans le genre fantastique dans son travail, qu’il joue Superman ou Le sorceleur‘s Geralt, il n’a pas caché son amour pour les figurines Warhammer. Norton a heureusement profité de l’occasion pour se moquer du passe-temps geek, qui à un moment donné était probablement l’un des passe-temps les moins cool à pratiquer, et bien que les fans réguliers de l’émission du comédien ponctuel, ce n’est rien d’inhabituel et juste un peu de plaisanteries entre l’hôte et ses invités, qui prennent normalement tout avec bonne humeur.

Cependant, les fans de Cavill n’ont pas vu le côté amusant et ont immédiatement fait part de leurs griefs via les réseaux sociaux, où ils ont été repris et rapportés par le journal britannique Metro. De nombreux commentaires ne pensaient pas que les commentaires de Norton étaient justifiés, l’un d’eux suggérant que c’était « une façon incroyablement désagréable de parler du passe-temps de quelqu’un dans une émission télévisée ».

Alors que ses fans n’ont pas tardé à prendre la défense de Cavill, l’acteur lui-même ne semblait pas du tout dérangé par les moqueries, et il n’y a aucune raison pour qu’il le fasse. En plus de donner vie à des personnages sur grand et petit écran, Cavill a également passé beaucoup de temps sur ses comptes de réseaux sociaux à partager ses passe-temps avec ses nombreux fans et followers. Cela l’a amené à publier une vidéo sur Instagram de lui en train de construire un PC de jeu dans un message qui a gagné plus d’un million de likes depuis sa publication en juillet 2020. Dans le message, il a également révélé qu’il préférait de loin jouer à des jeux sur PC par opposition à consoles comme la PS5 parce que son père l’a encouragé dans le passe-temps d’assembler des PC et de jouer dessus quand il était enfant.

Comme la plupart des animateurs d’émissions de discussion, Norton n’est pas nouveau dans la critique de son style d’interview et de la façon dont il se moque souvent des passe-temps des célébrités et du fandom en général, il trouve parfois des œuvres d’art liées à ses invités en ligne, puis fait une blague. de celui-ci pendant le spectacle. Bien que ce ne soit rien de plus que l’approche comique de Norton dans ses interviews, qui le tient bien en place depuis de nombreuses années maintenant, ce n’est clairement pas du goût de tout le monde, et en particulier des fans des célébrités qui subissent le plus gros de ses railleries, avec une vaste arène de médias sociaux pour exprimer leurs sentiments, ils ne laisseront pas leurs idoles prendre les côtes seules.





