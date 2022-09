La traduction allemande de la scène la plus poignante de Il faut sauver le soldat Ryan va changer votre façon de la voir

La traduction allemande de Sauver le soldat Ryan scène la plus déchirante a refait surface, et c’est vraiment déchirant.

Cela fait près de 25 ans que le film de guerre définissant le genre de Steven Spielberg est sorti, mais le public continue d’apprendre de nouveaux détails et significations derrière l’intrigue.

Alors que le couple se lance dans un va-et-vient tendu dans une maison en ruine, la troupe de Mellish, Upham (Jeremy Davies), entend ce qui se passe et commence à s’approcher de la pièce avec son fusil.

Cependant, sa peur le retient et il n’arrive pas à temps dans la pièce – le soldat Waffen SS domine Mellish, retourne son couteau et commence à le plonger dans sa poitrine.

Bien qu’il apparaisse à l’origine non traduit dans le film, la publication a révélé que la troupe SS a dit : « Abandonnez, vous n’avez aucune chance. Finissons-en. C’est plus facile pour vous, bien plus facile. Vous verrez, c’est fini dans un instant. «