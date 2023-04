« La promesse » : la condition que RTVE a posée pour diffuser la série La 1

L’histoire qui raconte les aventures et mésaventures sociales et amoureuses de l’aristocratie espagnole des années 1910 a été un succès complet. « La promesse”, qui est diffusé quotidiennement par le signal La 1, captive ses milliers de téléspectateurs semaine après semaine, mais il y a des détails peu connus de la production de RTVE en collaboration avec Bambú producciones et cela pourrait bien lui coûter sa présence sur le petit écran en Espagne.

L’intrigue avec Ana Garcés et Arturo Sanchoavec Eva Martín, Alberto González, Marga Martínez et Bruno Lastra dans les rôles antagonistes, première en janvier 2023 et au cours de ses trois premiers mois, ses notes ont été plus que bonnes.

Des indices de notation qui font le bonheur de la chaîne La 1, de la RTVE et de la production originale du mélodrameet non seulement en raison de la satisfaction que le produit présenté à l’écran plaît au public, mais parce qu’il a rempli les conditions que la chaîne de télévision espagnole lui a imposées pour garantir sa diffusion.

La série se déroule en 1913 en Espagne (Photo : RTVE)

LA CONDITION QUE RTVE A IMPOSÉE À LA PRODUCTION DE « LA PROMESA » POUR L’ÉMETTRE LE 1

Selon La télé confidentiellerubrique du site El Confidencial, la chaîne publique espagnole a imposé à la société de production Bambú -responsable et créateur original de « La promesa »- la condition de diffuser son produit sur son signal et de le maintenir dans la tranche horaire.

La RTVE a fixé un objectif essentiel pour la série : obtenir 8,5 % de part d’écran. Une donnée d’audience qui Il a déjà dépassé même dans son premier mois d’émissioncar en janvier il a obtenu une note moyenne de 9,1%, ce qui se traduit par environ 909 000 téléspectateurs.

Et cette portée s’est élargie au fil des mois. En février atteint la moyenne avec 9,7% et 944 000 téléspectateurs, tandis que en mars il atteint 11,4 % ; c’est-à-dire plus d’un million de téléspectateurs.

« Si pendant quatre semaines consécutives les audiences (…) des épisodes diffusés n’atteignent pas ledit objectif, la RTVE pourra maintenir ou modifier unilatéralement les conditions (jour, créneau, horaire) de diffusion de la sérieet même suspendre ou annuler (à ce moment ou plus tard) sa diffusion ou sa production « examine le support susmentionné après avoir consulté le portail de transparence.

Le casting principal de « The Promise » (Photo : RTVE)

« LA PROMESA » A ATTEINT SON INDICE DE NOTATION LE PLUS ÉLEVÉ EN AVRIL 2023

La tendance à la croissance du roman se poursuit en ascendance car au moment de la rédaction de cette note, il n’est pas encore terminé le mois d’avril mais dans la première quinzaine du mois Il a déjà dépassé la note obtenue au cours des trois mois précédents.

Le mardi 11 avril, « La Promesa » a atteint 11,9 % avec environ 1 million 85 000 téléspectateurs. De plus, avec ce nouveau record Il a fait une différence notable dans la fiction de la compétition, « L’amour est pour toujours », la longue série sur Antena 3.