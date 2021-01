Où détruire les barils Slurp | Fortnite Chapitre 2 | Saison 5

Mimore Coffret cadeau rouge à lèvres mat (Paquet de 4) Mat en peluche lisse longue durée couleurs imperméables à la mode et populaires lisses et non collantes faciles à enlever (BB)

Ensemble de 4 rouges à lèvres 4 couleurs - Total de 4 couleurs, brillant à lèvres pleine grandeur de la plupart des couleurs les plus populaires.Charmant mat, durable et imperméable, facile à enlever avec de l'huile nettoyante pour les lèvres. Caractéristiques: Coupe antiadhésive / Ensemble de rouge à lèvres longue durée Maintenir / Imperméable / Résistant à l'eau / Sans décoloration / Fusion. Facile à utiliser, l'apparence exquise et compacte le rend facile à transporter et le toucher est doux et lisse, ce qui facilite la peinture du maquillage que vous voulez. Longue durée et imperméable: ce sont des rouges à lèvres brillants à lèvres mats imperméables et durables. Ces nuances de rouges à lèvres sont des gobelets antiadhésifs, également sans décoloration. Convient à de multiples occasions: c'est une couleur mate soyeuse, exquise et élégante, légère sans séchage, convient au maquillage de toutes les saisons, en particulier au bureau, aux rencontres, au shopping, à la fête entre amis.C'est un ensemble de maquillage pour les lèvres très pratique et très beau, facile à porter.