Le bon Samaritain s’exprime pour la première fois après avoir sauté de 25 pieds pour sauver une fille dans la baie du Maryland

G-star RAW Femmes Jean Lintell High Dad Bleu moyen - Taille: 31-30 28-34 28-30 28-28 27-28 30-32 27-34 32-30 30-30 29-30 32-34 32-32 31-34 30-34 29-34 28-32 27-30 26-32 26-30 26-28 25-30 25-28

G-Star RAW Jeans Ce jean de coupe ample à jambes larges s'inspire des pantalons de la marine américaine apparus pour la première fois au 19e siècle. Le bas large permettait aux marins de retrousser leur pantalon au-dessus du genou et d'éviter ainsi de le mouiller lorsqu'ils nettoyaient le pont. Notre vision de cet archétype historique vous permet de choisir entre deux silhouettes. Porté haut sur la taille, avec le cordon serré, il permet de créer de créer un effet paper-bag, tandis que porté sur les hanches, ce jean Lintell s'octroie une coupe boyfriend. La poche dissimulée dans l'une des poches arrière ajoute une belle finition. Taille ultra-haute,Entrejambe abaissé,Modèle ajusté le long des hanches et ample au niveau des jambes,Poche arrière avec une autre poche dissimulée et passepoilée à l'intérieur,Lacet de serrage fin avec pointes,Fermeture zippée et boutonnée En février 2018, G-Star RAW fut la première marque au monde à mettre sur le marché la matière denim Cradle to Cradle Certified™ de niveau Or sous l'appellation Kir denim Organic. Cette saison, G-Star RAW lance son sergé Kir brisé et bio. Une construction en sergé brisé 3 x 1 en 100 % coton bio offrant un toucher doux. Teintée dans un indigo trempé 8 fois et aux nuances légèrement vertes, dérivé du processus de teinture indigo le plus propre au monde que nous avons élaboré en partenariat avec DyStar® et Artistic Milliners en 2017. Développé à l'aide de notre procédé de teinture indigo RFTPi-Raw for the Planet Indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G-Star RAW et Artistic Milliners.,Raw for the Planet Indigo uses 15% less indigo, 70% less chemicals, no salts, and produces no salt by-product during reduction and dyeing process.,100 % Coton Bio,Organic cotton fibers are free of toxic pesticides and chemical fertilizers. By choosing organic cotton, we can save up to 60% water.,Denim mi-épais de 11,5 oz, construction en sergé brisé 3 x 1,Cradle to Cradle Certification™ is the only certification in the world designed for circular product economy and it is the most rigorous because it requires unparalleled levels of transparency across the supply chain.