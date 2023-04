Où avez-vous déjà vu Gabriel Basso, l’acteur de « The Night Agent »

« L’agent de nuit » (« The Night Agent » en anglais) a été créée le 23 mars 2023 et, depuis lors, elle est devenue l’une des séries en anglais le plus populaire du moment sur Netflix. Le programme a comme protagoniste de Gabriel Basoqui peut être familier et ici nous vous dirons sur quels autres titres il a travaillé.

La série d’espionnage créée par Shawn Ryan se compose de 10 épisodes pleins de tension, où vous ne savez pas à qui vous pouvez vraiment faire confiance.

Actuellement, c’est dans le Top 10 mondial de Netflix et, avec un peu plus d’une semaine d’antenne, elle compte déjà plus de 168 millions d’heures regardées, ce qui surpasse d’autres séries populaires telles que « You » saison 4, « Shadow and Bone » saison 2 et même « Wednesday » à cette période.

L’histoire tourne autour de Peter Sutherland, un agent de bas niveau du FBI qui se retrouve impliqué dans un complot impliquant les plus hauts responsables du gouvernement des États-Unis, pour lequel il doit fuir ceux qui cherchent à le faire taire.

Gabriel Basso dans le rôle de Peter Sutherland dans la série « The Night Agent » (Photo : Netflix)

DANS QUELLE SÉRIE GABRIEL BASSO A-T-IL JOUÉ ?

Si le visage de Gabriel Basso vous est familier, c’est que l’acteur apparaît dans des séries depuis qu’il est très jeune, bien que nombre de ses apparitions aient été dans des seconds rôles. En 2009, il était le faux Eddie dans l’un des épisodes « iCarly ». L’année suivante, il décroche l’un de ses premiers rôles principaux dans « The Big C ».

« L’agent de nuit » (2023) en tant que Peter Sutherland

« La route rouge » (2014) en tant que Brian Rogers

« Perception » (2012) en tant que Billy Mitchell

« L’heure obsédante de RL Stine : la série » (2011) en tant que Teddy

« Scared Shrekless » (2010) à l’adolescence

« Le Big C » (2010-2013) en tant que Adam Jamison

« Le milieu » (2010) en tant que Rodney Glossner

« Eastwick » (2009) comme Elliott

« iCarly » (2009) comme le faux Eddie

DANS QUELS FILMS GABRIEL BASSO A-T-IL JOUÉ ?

Gabriel Basso n’est pas étranger au grand écran et a même travaillé main dans la main avec des personnalités importantes telles que Glenn Close, Tom Hanks, Amy Addam, Steven Spielberg, entre autres.

« Hillbilly Elegy » (2020) où il a joué JD Vance

« The Whole Truth » (2016) où il a joué Mike Lassiter

« American Wrestler: The Wizard » (2016) où il a joué Jimmy Petersen

Gabriel Basso dans le rôle de JD Vance dans « Hillbilly Elegy », où l’acteur avait l’air bien plus différent (Photo : Netflix)