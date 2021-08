Le loup-garou de Marvel de nuit est-il en train de devenir un spécial Halloween de Disney + avec une vedette latino?

Une mise à jour sur le projet rumeur Werewolf by Night en cours aux studios Marvel suggère qu’il pourrait être développé comme un spécial Halloween à diffuser sur Disney +. Récemment, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le studio développait un nouveau projet exclusif au streamer basé sur Marvel’s Loup-garou de nuit série de bandes dessinées. Si c’est vrai, ce serait le premier titre Disney + de Marvel Studios avec un thème d’horreur.

Selon un nouveau rapport via The Wrap, merveille recherche activement un acteur latino dans la trentaine pour jouer dans un spécial Halloween sans titre. Le point de vente rapporte également que le spécial peut être basé sur Loup-garou de nuit, le reliant au projet rumeur en cours aux studios Marvel. Apparemment, le plan est de commencer la production au début de 2022, peut-être pour une sortie pour la saison d’Halloween l’année prochaine. Aucune autre information n’a été révélée sur la spéciale pour le moment, et Marvel n’a pas encore fait de commentaire officiel.

Le monstre titulaire a été décrit comme un loup-garou qui peut se transformer à volonté, même sans pleine lune. Il y a deux personnages différents à affronter Loup-garou de nuit nom dans les bandes dessinées originales. La première personne à le faire, Jack Russell, a été créée par Gerry Conway et Mike Ploog sur la base des concepts de Stan Lee et Roy Thomas. Il est apparu pour la première fois dans Pleins feux sur les merveilles N°2 en 1972 avant d’obtenir plus tard le sien Loup-garou de nuit série qui a duré 43 numéros dans les années 1970. Notamment, Moon Knight a fait ses débuts chez Marvel dans cette série de bandes dessinées.

Plus récemment, une nouvelle incarnation du personnage a été introduite en 2020 dans Loup-garou de nuit (Vol. 3) No. 1, créé par Taboo of the Black-Eyed Peas aux côtés de Benjamin Jackendoff et Scot Eaton. La bande dessinée présente le loup-garou sous le nom de Jake Gomez, un adolescent amérindien qui se transforme en raison d’une malédiction dans sa famille. Au-delà de la possibilité de se transformer en loup-garou, les deux versions ont très peu de points communs. Il n’est pas clair pour le moment si l’acteur latino a recherché la rumeur Loup-garou de nuit special est basé sur l’une ou l’autre de ces versions ou sur un nouveau personnage entièrement.

L’un des nombreux spectacles Disney + que nous savons être en cours de développement est Chevalier de la lune avec Oscar Isaac dans le rôle principal. Parce que ce super-héros est apparu pour la première fois dans un Loup-garou de nuit comique, il est possible qu’il y ait une sorte de croisement avec la rumeur spéciale et la Chevalier de la lune séries. Donnant Loup-garou de nuit un spécial unique peut également être un moyen pour Disney de tester les eaux avec quelque chose de plus horrifique de Marvel sans s’engager dans une série entière. Il est toujours possible que le spécial évolue vers une série en cours s’il s’avère être un succès.

Pour l’instant, Et qu’est-ce qui se passerait si…? a régulièrement sorti de nouveaux épisodes sur Disney + après les versions précédentes de WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et Loki. Certaines des autres émissions Marvel à venir sur le streamer incluent Mme Marvel, Oeil de faucon, et Elle-Hulk. Bien que Marvel Studios continue de développer et de publier des blockbusters sur grand écran, le MCU se développera également très, très rapidement sur le petit écran. Espérons que la rumeur Loup-garou de nuit spécial peut se joindre au plaisir l’année prochaine. Cette nouvelle nous vient de The Wrap.

Sujets : Disney Plus