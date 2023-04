Attention cadets : une nouvelle série Star Trek a été annoncée avec Starfleet Academy

La légendaire Starfleet Academy s’entend bien Star Trek : Académie de Starfleet enfin une série à part entière. Il y a eu des rumeurs à ce sujet pendant ce qui semble être une éternité, maintenant c’est officiellement annoncé. Il y a déjà les premiers détails sur le nouveau Star Treksérie, mais c’est encore loin.

Star Trek: Starfleet Academy est réel, maintenant officiel

L’univers Star Trek continue de s’étendre. Comme annoncé hier, la prochaine série s’ajoutera à la précédente nouvelle série. Il s’appelle « Star Trek : Starfleet Academy » et devrait faire battre plus vite le cœur de nombreux fans.

C’est de cela qu’il s’agit : Nous ne connaissons pas encore le contenu exact et le déroulement de l’histoire. Mais au moins, nous savons déjà que dans Star Trek : Starfleet Academy, nous avons un nouvelle classe de futur officier de Starfleet accompagner ceux qui luttent non seulement pour leur éducation, mais aussi pour grandir.

« Sous les yeux attentifs et exigeants de leurs instructeurs, ils découvriront ce que signifie devenir un officier de Starfleet alors qu’ils naviguent entre des amitiés florissantes, des rivalités explosives, des premiers amours et un nouvel ennemi qui détruira non seulement l’Académie, mais la Fédération elle-même. menacé.« (via : Star Trek)

Il semble donc que nous ayons affaire à une série « Star Trek » qui est destiné à un public un peu plus jeune – ou tout simplement à tous ceux qui ont toujours rêvé d’aller à Starfleet Academy.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.

En savoir plus dans le Protection des données de Twitter. Toujours afficher le contenu de Twitter

De qui et d’où vient-il ? Le Studios CBS a donné le feu vert à la production. La série « Star Trek : Starfleet Academy » devrait pour le fournisseur de streaming Paramount+ sera développé et Alex Kurtzman et Noga Landau apparaîtront en tant que producteurs et showrunners.

A quand la nouvelle série Star Trek ? Cela pourrait prendre un certain temps. Il ne faut pas s’attendre à ce qu’il soit diffusé avant 2025, car la production ne commencera que l’année prochaine, 2024.

Mais au moins, il y a suffisamment d’autres éléments « Star Trek » jusque-là. Star Trek : Starfleet Academy est la pendant ce temps, la septième série Star Trek, qui est sur Paramount + devrait pouvoir être diffusé en streaming. Parmi ceux publiés à ce jour figurent Star Trek : Etrange Nouveau Monde, Star Trek : Découverte et Star Trek : Picard.

Êtes-vous enthousiasmé par la série Starfleet Academy? Qu’espérez-vous, qu’est-ce qui doit absolument être là?