Riverdale Episode 9 vient avec un peu de changement d’heure

Saison 5 de Riverdale prendre des mesures fermes Chaîne Warner et se prépare à créer son neuvième épisode cette nuit. Le programme a eu un dernier chapitre plein de révélations et continuera à développer l’intrigue avant la pause qui arrive dans deux semaines. Sachez tout ce que vous devez savoir et consultez le petit horaire de ce mercredi!

Bien que le huitième épisode n’ait pas approfondi l’histoire du crime, il contenait des scènes intrigantes qui suscitaient des attentes pour ce qui allait se passer. « Le mystère des Mothmen s’approfondit dans l’épisode de Riverdale de cette semaine », Le créateur Roberto Aguirre-Sacasa a annoncé lors du lancement de ce mercredi sur Instagram.

« Destructeur » C’est le nom de la septième première d’une cinquième saison qui a misé lourdement sur l’assaut emporal sur le quatrième terrain. Bien qu’un sondage Spoiler ait révélé que 42% pensent que la livraison est « Excellent », les mesures de cette année sont franchement inférieures aux précédentes, comme indiqué Recherche Nielsen Media.







De quoi parlera Riverdale saison 5 épisode 9?

«Après que les Bulldogs aient perdu plusieurs matchs de football, Archie et Veronica ont élaboré un plan pour stimuler l’esprit scolaire. Jughead tourne son attention vers un élève qui, selon lui, pourrait avoir besoin de son aide. Betty demande les conseils de Cheryl après avoir fait face à un défi difficile. Enfin, Kevin est obligé de faire face à un moment sombre de son passé. « , est le synopsis officiel du chapitre 9.

À quand remonte l’épisode 9 de la cinquième saison de Riverdale?

La première aura lieu ce mercredi 24 mars 2021 sur Warner Channel et sera le neuvième des 19 épisodes de la saison, dont les trois premiers étaient à l’origine le dernier des précédents. Quand l’épisode 9 de la cinquième saison de Riverdale se répète-t-il? Jeudi après-midi et samedi à midi.

Quand et à quelle heure l’épisode 9 de la saison 5 de Riverdale sera-t-il diffusé aux États-Unis?

La première aura lieu ce mercredi 24 mars 2021 à 20h30 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure l’épisode 9 de la saison 5 de Riverdale sera-t-il diffusé au Mexique?

La première aura lieu ce mercredi 24 février 2021 à 20h30 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure l’épisode 9 de la saison 5 de Riverdale est-il diffusé en Argentine?

La première aura un petit changement: ce sera ce mercredi 24 mars 2021 à 23h50 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure l’épisode 9 de la saison 5 de Riverdale sera-t-il diffusé en Colombie?

La première aura lieu ce jeudi 25 mars 2021 à 00h00 sur Warner Channel.

Quand et à quelle heure l’épisode 9 de la saison 5 de Riverdale sera-t-il diffusé au Chili?

La première aura lieu ce jeudi 25 mars 2021 à 00h00 sur Warner Channel.