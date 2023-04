Qu’est-ce que « Florida Man » et comment regarder la série Netflix

Avec Édgar Ramirez, «Homme de Floride» (« Un homme de Floride » en espagnol) est un Série limitée Netflix qui raconte l’histoire d’un ex-flic qui est forcé de retourner dans son état d’origine, la Floride, pour retrouver la petite amie en fuite d’un gangster de Philadelphie.

La ficción creada por Donald Todd, quien se desempeña como productor ejecutivo junto a Jason Bateman, Michael Costigan y Miguel Arteta, cuenta con siete episodios que se sumergen en una red de mentiras, asesinatos, engaños, traumas familiares y la búsqueda del oro perdido hace beaucoup de temps.

Le casting principal de « Homme de Floride», qui a été tourné à Wilmington, en Caroline du Nord, est composé d’Anthony LaPaglia, Abbey Lee, Otmara Marrero, Lex Scott Davis, Emory Cohen et Isaiah Johnson.

Abbey Lee dans le rôle de Delly West et Édgar Ramírez dans le rôle de Mike Valentine dans la série « Florida Man » (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « L’HOMME DE FLORIDE » ?

Selon le synopsis officiel de Netflix, dans «Homme de Floride», un ex-flic en difficulté est contraint de retourner dans son État natal de Floride pour retrouver la petite amie en fuite d’un gangster de Philadelphie.

Mais ce qui devrait être un travail rapide se transforme en un voyage en spirale dans des secrets de famille enfouis et une tentative de plus en plus futile de faire ce qui est bien dans un endroit où tant de choses ne vont pas. La série est décrite comme une odyssée sauvage dans un endroit ensoleillé pour les personnes louches.

COMMENT VOIR « FLORIDA MAN » ?

« Florida Man » sera diffusé sur Netflix le jeudi 13 avril 2023Par conséquent, pour voir la nouvelle série, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.

BANDE-ANNONCE DE « UN HOMME DE FLORIDE »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « FLORIDA MAN »

Edgar Ramirez comme Mike Valentine

Anthony LaPaglia comme Sonny Valentine

Abbey Lee dans le rôle de Delly West

Otmara Marrero comme Patsy

Lex Scott Davis comme Iris

Emory Cohen comme Moss Yankov

Isaiah Johnson comme Benny

Clark Gregg comme shérif Ketcher

Sibongile Mlambo comme Clara

Paul Schneider comme officier Andy Boone

Lauren Buglioli comme Kaitlin Fox

michel esper

Leonard Earl Howze dans le rôle de Ray-Ray

Isabel Gameros comme Tyler

Mark Jeffrey Miller comme Buzz