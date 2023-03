L’acteur de The Punisher sera de retour dans la nouvelle série Daredevil de Disney+

L’acteur jon berthal vient de rejoindre officiellement Univers cinématographique Marvel pour participer à la série »Daredevil : né de nouveau ». Selon de nouveaux rapports, Bernthal reviendra dans le nouveau projet Disney + pour jouer Frank Castle, mieux connu sous le nom de Punisher.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation officielle de Marvel Studios sur le retour de l’acteur ou sur la manière dont le Punisher sera inclus dans l’intrigue, Bernthal rejoindra plusieurs autres personnages de la série Marvel dans Netflix. cox charlie jouera dans la nouvelle série en tant que Daredevil, après être apparu dans »Spider-Man: No Way Home » et »She-Hulk. »

Ces dernières années, de nombreux fans se sont demandé si Bernthal reviendrait jouer le Punisher dans les futures productions de Marvel Studios, après avoir participé à la série « Daredevil » et avoir eu deux saisons de sa série solo. Avec le retour de Cox et Vincent D’Onofrio dans »Hawkeye », de nombreux fans s’attendaient déjà à revoir Bernthal.

Cependant, selon le rapport de casting, Elden Henson et Deborah Ann Woll ne devraient pas revenir en tant que Foggy Nelson et Karen Page, respectivement. Les deux ont joué des rôles de premier plan dans la série originale « Daredevil », et Foggy a longtemps été le meilleur ami, partenaire juridique et confident de Matt Murdock dans les bandes dessinées.

Il y a aussi eu des rumeurs sur le retour d’autres personnages de la série Netflix connue sous le nom de »The Defenders », avec les acteurs Kristen Ritter et Mike Colter seraient de retour en tant que Jessica Jones et Luke Cage, respectivement. Au début, Ritter devait apparaître dans la saison 1 de She-Hulk, bien que cela ne se soit pas produit. Jessica Jones devrait maintenant apparaître dans »Born Again » et le casting de Bernthal pourrait être une bonne nouvelle.

« Daredevil: Born Again » aura un total de 18 épisodes pour sa première saison, mettant Cox dans un nouveau costume de Daredevil et explorant des éléments de la bande dessinée Marvel du même nom. On ne sait pas quelle partie de l’histoire de la série » Daredevil » de Netflix reprendra, mais avec la participation de D’Onofrio et Bernthal, il semble que quelque chose sera récupéré de leurs saisons précédentes.

La série » Daredevil: Born Again » sera diffusée sur Disney + en 2024.