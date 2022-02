Le redémarrage du massacre à la tronçonneuse de Netflix est considéré comme l’un des pires films d’horreur jamais réalisés

Le nouveau de Netflix Massacre à la tronçonneuse le redémarrage a chuté – mais beaucoup de gens souhaitent qu’il ne l’ait jamais fait. Regardez la bande-annonce ici :

La suite du classique de l’horreur de 1974 est réalisée par David Blue Garcia et met en vedette Nell Hudson et Huitième annéeC’est Elsie Fisher.

Il se déroule de nos jours et est conçu comme une suite directe de l’original, qui a présenté Leatherface à un public terrifié.

Mais sur la base de la réponse initiale, il semble que beaucoup de gens pensent que cela est loin d’être à la hauteur.

Gizmodo a décrit le film comme « complètement inutile », tandis que Discussing Film est allé plus loin – ou potentiellement quelques pas – en le qualifiant de « l’un des pires films d’horreur grand public ».

Crédit : Netflix

La critique une étoile de Frankie Gilmore pour le site se lit comme suit: « Ce qui aurait été un raté relativement silencieux au niveau théâtral finira sûrement par faire de grosses affaires sur Netflix comme le genre de » qu’est-ce que c’est que ça? voir que nous aimons tous détester, mais il est toujours vraiment décevant de voir une franchise avec autant de potentiel que celle-ci continuer à tomber bien en dessous de son acabit.

« Écrire des critiques négatives n’est jamais amusant et en tant que nerd de l’horreur, je voulais désespérément que cela s’élève au-dessus du mauvais bouche-à-oreille et du marketing, bien que je puisse dire après mûre réflexion, Massacre à la tronçonneuse est l’un des pires films d’horreur grand public à être sorti depuis un certain temps. »

Ce ne sont pas seulement les critiques qui l’ont rejeté non plus. Le film a actuellement un score d’audience assez médiocre de 40% sur Rotten Tomatoes, et les gens ont partagé leurs évaluations décevantes sur Twitter.

Une personne a dit : « Massacre à la tronçonneuse est l’une des pires franchises et films que vous puissiez regarder… juste la logique et le réalisme jetés par la fenêtre. Hum »

Un autre a ajouté : « Netflix Massacre à la tronçonneuse Le pire que j’ai vu. Je prendrais le remake de Jessica Beal plutôt que celui-ci. »

Le nouveau Texas Chainsaw Massacre est vraiment l’un des pires films que j’aie jamais vus, oh mon dieu, s’il vous plaît, pour l’amour de Dieu, arrêtez de faire tous ces remakes d’horreur, redémarrages, suites ou tout ce que vous voulez les appeler. — Gordy (@gomillss) 18 février 2022

Je viens de finir de regarder le nouveau Texas Chainsaw Massacre. Pas de spoilers, mais c’était l’un des pires films que j’aie jamais vus. —Blake (@blake_t1987) 19 février 2022

Mais bien sûr, ces choses sont subjectives et tout le monde n’a pas détesté le film. En fait, beaucoup de gens ont adoré.

Une personne a écrit sur Twitter: « J’ai adoré le nouveau #TexasChainsawMassacre. C’était brutal, méchant, sanglant et Leatherface était à nouveau effrayant. C’était aussi un d ** k total. J’ai étonnamment aimé les deux sœurs et CETTE SCÈNE DE BUS. «

Un autre a ajouté: « La bande-annonce et certains premiers dialogues m’ont rendu sceptique, mais j’ai surtout apprécié #TexasChainsawMassacre. Beaucoup de rythmes d’intrigue illogiques et j’aurais pu m’en passer [returning character] Sally entièrement, mais cela a fonctionné comme un slasher pour moi – des scènes de personnages décentes et de superbes meurtres. »

TEXAS CHAINSAW MASSACRE a vraiment fonctionné pour moi. Regardez au-delà de l’étrange tracé immobilier qui ressemblait à un coup de coude à un Leith inversé de toute façon. C’est méchant et sanglant avec de grands effets pratiques et cela fonctionne au niveau du slasher traditionnel. Se sent comme quelque chose du début pic.twitter.com/IqGFvQaCk0 —Brad Henderson (@BradFHenderson) 19 février 2022

Alors je vais aller de l’avant et le dire… J’ai creusé le nouveau Texas Chainsaw Massacre. – Matt Standiford (@mattstandiford) 18 février 2022

Alors peut-être – si vous êtes un fan d’horreur et que vous avez une heure et demie à perdre – votre pari le plus sûr serait de le vérifier par vous-même.