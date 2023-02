Natsha Lyonne: Travailler avec « Fellow Troublemaker » Nick Nolte sur Poker Face était « Intimidant »

Maison

Natsha Lyonne dit que travailler avec « Fellow Troublemaker » Nick Nolte sur Poker Face était « intimidant » Nolte apparaîtra dans le huitième épisode de la série à succès Peacock Poker Face aux côtés de Lyonne. Paon

Poker Face a été salué par la critique et le public, laissant les téléspectateurs pleins d’espoir pour une deuxième saison. Pas plus tard que la semaine dernière, Susan Rovner, présidente du divertissement chez NBCUniversal TV et du streaming, a déclaré :

« C’est fantastique. Nous sommes aux anges. Je sais que nous ne donnons pas de chiffres – je ne peux pas pour le moment. J’espère qu’à un moment donné, nous pourrons le faire, mais [Poker Face] frappe définitivement au-dessus de son poids. En plus des chiffres réels, nous sommes également ravis de la réponse critique. [It] a 100% sur les tomates pourries. »

Depuis, le score Rotten Tomatoes de la série n’a que légèrement baissé, à 99%.

Poker Face est diffusé sur Peacock, avec de nouveaux épisodes diffusés le jeudi. Lyonne est une actrice et écrivain nominée aux Emmy Awards, connue pour son travail sur Orange est le nouveau noir et Poupée russe. Johnson est un cinéaste à succès dont les crédits incluent Le Dernier Jedi, Couteaux sortiset Verre Oignon. De plus, les deux servent de producteurs exécutifs pour Poker Face aux côtés de Ram Bergman, Nena Rodrigue, Nora Zuckerman et Lilla Zuckerman.