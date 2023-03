Oscars 2023 Awards : de quoi est-il composé, combien vaut-il et quel est son poids

PRIX DES OSCARS 2023

Le 12 mars prochain aura lieu la 95e édition des Oscars. Comment est la statuette que les gagnants prendront ?

©GettyLes Oscars 2023 seront remis le 12 mars.

L’attente pour la livraison de la Oscars 2023 ça ne fait que grandir. sera le prochain dimanche 12 mars quand la académie hollywoodienne Annoncez les grands gagnants dans chacune des catégories qui reconnaissent le meilleur de l’année écoulée. Tous emporteront une statuette mythique : de quoi est-il fait, combien vaut-il et quel est son poids ?

La 95e édition des Oscars sera repris une fois de plus dans le fameux Théâtre Dolby à Los Angeles. Ainsi, les équipes derrière les films, courts métrages et documentaires arriveront avec l’illusion de remporter le prix et de dédier quelques mots sur scène. C’est ce qu’ils portent réellement dans leurs mains lorsqu’ils sont honorés lors de la cérémonie.

+ De quoi est faite la statuette des Oscars ?

La Académie des arts et des sciences du cinéma il a été formé en 1927 et depuis lors, il a été convenu de décerner un prix annuel. c’était comme ça Cédric Gibbons -Directeur artistique MGM- a conçu une statuette qui a ensuite été sculptée en trois dimensions par George Stanley. A l’origine, le prix était composé de bronze massif et plaqué or 24 carats.

La vérité est que, pendant la Seconde Guerre mondiale, la pénurie de métal a forcé l’Académie à fabriquer les récompenses avec plâtre peint pour trois ans. Actuellement, ils sont composés de étain, britannium, antimoine et un alliage métallique de cuivreQui est aussi plaqué or 24 carats tout comme cela se faisait au début.

+ Combien vaut une statuette des Oscars

Lors des prochains Oscars 2023, les acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens et scénaristes recevront la plus haute reconnaissance de l’industrie cinématographique. Et bien que ce soit une statuette convoitée, la vérité est que son prix est à peine un dollar. Le motif? Les prix ne sont pas à vendre et si un gagnant veut s’en débarrasser, il doit le rendre à l’Académie d’Hollywood.

+ Combien pèse une statuette des Oscars ?

Bien que surnommée « Oscar », le nom correct de la statuette est Academy Award of Merit. Comme le rapporte l’institution à l’origine de la cérémonie, la hauteur est 34 centimètresalors que son poids est 3,8 kilogrammes. Derrière cette œuvre se cache la Polich Tallix Fine Art Foundry, qui depuis New York a déjà créé plus de 3 000 figurines qui ont été livrées lors du mythique gala.

