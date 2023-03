Bob Odenkirk confirme son rôle dans The Room Remake

« Oh hai Bob. » Tu ferais mieux d’appeler Saul star et lauréate d’un Emmy Award Bob Odenkerk a confirmé son rôle principal dans un remake du tristement célèbre drame romantique indépendant de 2003, La chambre. Prendre à réseaux sociauxOdenkirk a révélé que la récente nouvelle qu’il jouera dans un remake de La chambre au profit de l’association caritative amfAR, The Foundation for AIDS Research.





« C’est réel. C’est vrai », Odenkirk, qui est surtout connu pour avoir joué le rôle de l’avocat habile et ancien escroc Jimmy McGill alias Saul Goodman dans les deux Breaking Bad et Tu ferais mieux d’appeler Saul, a commencé. « Et laissez-moi vous dire que j’ai fait de mon mieux pour VENDRE chaque ligne, aussi honnêtement que possible … et j’ai eu un BLAST. »

S’il vous a en quelque sorte dépassé depuis sa sortie en 2003, La chambre est écrit, réalisé, produit par et met en vedette l’énigme qu’est Tommy Wiseau dans le rôle de Johnny, un dirigeant de banque prospère qui vit tranquillement dans une maison de ville de San Francisco avec sa fiancée, Lisa. Un jour, sans scrupule, Lisa séduit le meilleur ami de Johnny, Mark. A partir de là, plus rien ne sera comme avant.

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien que cette dernière ligne rende tout cela plutôt inquiétant, La chambre est en fait (involontairement) très drôle, le film maintenant connu étant salué comme l’un des pires films jamais réalisés. Jamais. Décrit comme « le Citizen Kane des mauvais films », en regardant un acteur du calibre de Bob Odenkirk diriger La chambre et prononcez des répliques telles que « Tu me déchires, Lisa ! » avec un sérieux primé devrait être un régal absolu.





Le remake de la salle n’est pas joué comme une blague