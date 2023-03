Le favori des fans de « Queer Eye » de la saison 1, Tom Jackson, est décédé

La famille « Queer Eye » a perdu un héros.

Le 8 mars, l’Instagram officiel de l’émission a annoncé que Tom Jackson, un favori des fans de la première saison, était décédé.

« C’est le cœur gros que nous disons au revoir à un membre de notre famille Queer Eye. Repose en paix, Tom Jackson », lit-on dans le message.

Tan France, membre de Fab Five, a commenté le message en écrivant: « Cette nouvelle incroyablement triste. »

Jonathan Van Ness a écrit « RIP Tom » avec un emoji au cœur rouge.

Une nécrologie en ligne pour Jackson a confirmé qu’il est décédé le 3 mars après avoir perdu sa bataille contre un adénocarcinome métastatique. Il avait 63 ans.

L’adénocarcinome est un cancer qui prend naissance dans les glandes qui tapissent l’intérieur des organes, selon le site Web de City of Hope. Une fois qu’il s’est propagé à d’autres parties du corps, on l’appelle métastatique.

Selon sa nécrologie, Jackson est né à Ashland, Kentucky, le 20 décembre 1959. Il laisse dans le deuil sa fille, Katie (RJ) Phelps, deux petits-fils, Chandler et Watson Phelps, des sœurs, Kozetta (Jeff) Stewart et Jackie Lynn. Childers, ainsi que plusieurs tantes, oncles, cousins, nièces et neveux.

« Tom adorait être papa pour ses deux petits-fils qui étaient sa fierté et sa joie. Un point culminant de la vie de Tom a été diffusé dans l’émission Netflix, « Queer Eye » », a déclaré la notice nécrologique. « Il a apprécié la notoriété et a partagé son expérience avec qui voulait l’entendre ! »

Tom Jackson a été présenté dans la première saison de « Queer Eye » en 2018. Avec l’aimable autorisation de Netflix

Jackson a conquis le cœur des téléspectateurs dans le premier épisode intitulé « You Can’t Fix Ugly » du nouveau « Queer Eye », qui a été présenté en première sur Netflix le 7 février 2018. Dans ce document, Jackson a vu sa vie repensée par la France, Van Ness, Karamo Brown, Bobby Berk et Antoni Porowski. Les personnes qui reçoivent les relookings de la série sont appelées des « héros ».

Dans son épisode, les animateurs l’ont aidé à se réconcilier avec succès avec son ex-femme, Abby Parr.

Les deux continueraient à se fiancer et à se marier une deuxième fois des mois après la sortie de l’épisode. Cependant, en 2019, Jackson a révélé sur Twitter que lui et Parr avaient divorcé.

Pendant ce temps, la nécrologie de Jackson notait: «Nous n’oublierons jamais notre bien-aimé Tom. Il a apporté de la joie, de l’humour, de la persévérance et de l’amour à notre famille. Il est spécial pour nous et nous avons hâte de le revoir un jour.

Il a également ajouté qu’au lieu de fleurs, « S’il vous plaît, regardez la saison 1, épisode 1 de » Queer Eye « sur Netflix et parlez-en aux autres en l’honneur de Tom. »