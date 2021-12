Décès de David Dalaithngu, pionnier par intérim et star du crocodile Dundee avait 68 ans

David Dalaithngu, l’acteur et artiste indigène que The Guardian a qualifié de « force titanesque dans le cinéma australien », est décédé lundi dernier. Le célèbre artiste luttait contre le cancer du poumon depuis quatre ans, avant de rendre son dernier soupir à 60 ans.

Élevé dans le pays de Ramingining Arnhem Land, David Dalaithngu était membre du clan Mandjalpingu. Conformément aux pratiques traditionnelles de deuil Yolngu, sa famille a demandé que son ancien nom ne soit pas utilisé pour le moment.

Steven Marshall, l’actuel premier ministre de l’Australie-Méridionale, a pleuré la perte de ce célèbre artiste australien dans une déclaration lundi soir.

C’est avec une profonde tristesse que je partage avec les habitants d’Australie-Méridionale le décès d’un artiste emblématique d’une génération qui a façonné l’histoire du cinéma australien et de la représentation aborigène à l’écran… Un acteur, danseur, chanteur et peintre, il était aussi l’un des plus grands artistes que l’Australie ait jamais vus.

Sa perte a été pleurée par beaucoup, car le décès d’une icône indigène de sa stature est une étape culturelle dans l’histoire du cinéma et au-delà.

Bronwyn Carlson, professeur, études autochtones et directeur du Center for Global Indigenous Futures, Université Macquarie, déclare :

« Pour beaucoup, il a été le premier Autochtone que nous ayons vu à la télévision ou sur grand écran. Le perdre, à seulement 68 ans, nous rappelle à quel point notre existence est fragile et à quel point notre vie peut être courte en tant qu’Autochtone.

Tout au long de son voyage de 50 ans sur le grand écran, il a joué dans des films comme La dernière vague, Crocodile Dundee, The Tracker, Rabbit-Proof Fence, Ten Canoes, et Le pays de Charlie.

David Dalaithngu : une carrière célèbre dans l’art et le cinéma

La première apparition majeure de Dalaithngu était dans le film de 1971 Déambulation, réalisé par Nicolas Roeg. Le film, basé sur un roman de Donald G. Payne, tourne autour de deux frères et sœurs élevés en ville et bloqués dans l’Outback australien. Ils doivent apprendre à survivre à l’environnement dur et impitoyable, où ils sont aidés par un garçon aborigène (joué par Dalaithngu) lors de son « bain de foule » (une séparation rituelle de sa tribu).

L’une des principales raisons pour lesquelles il est salué comme une figure marquante de l’histoire du cinéma australien est qu’il a contribué à façonner la représentation des peuples autochtones à l’écran. C’était un acteur exceptionnellement talentueux, avec des plumes comme Grillage anti-lapins (2002) et Le pays de Charlie (2013) dans son chapeau.

Le dernier film dans lequel il a joué était un documentaire sur sa propre vie, Je m’appelle Gulpilil, réalisé par Molly Reynolds. En raison de son cancer du poumon, on ne s’attendait même pas à ce qu’il survive au tournage du film. Cependant, il a non seulement survécu au tournage, mais a également remporté sa dernière ovation debout lors de l’ouverture du film plus tôt cette année.





