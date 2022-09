Oppo arrêtera d’inclure ses chargeurs ultra-rapides avec certains téléphones

in

2 septembre 2022 13:55:02 IST

Oppo rejoindra Apple et Samsung et un certain nombre d’autres fabricants de smartphones qui ne pas fournir de brique de charge ni de chargeur avec leur smartphone.

Lorsque Apple a commencé avec cette tendance à ne pas fournir de briques de charge avec ses téléphones, ils ont cité des raisons environnementales pour leur décision. Des fabricants comme Samsung et Xiaomi se sont penchés sur le géant basé à Cupertino pendant un an lorsque eux aussi ont finalement décidé d’arrêter d’expédier des chargeurs avec leurs téléphones.

Même si la plupart des entreprises technologiques nous feront croire que leurs stratégies de greenwashing sont altruistes, le véritable motif derrière une telle décision est l’argent – en vendant séparément un article qui a toujours été inclus dans un package, les entreprises peuvent gagner beaucoup d’argent. Apple, par exemple, a gagné environ 6,5 milliards de dollars en retirant simplement les chargeurs des boîtiers iPhone.

Oppo s’est cependant opposé à cette décision et a longtemps inclus une brique de chargement ultra rapide avec ses téléphones. Cela va maintenant changer. Cela signifie également que les sous-marques d’Oppo, y compris OnePlus, abandonneront également la fourniture de chargeurs rapides avec la boîte.

Oppo a confirmé son intention de ne plus inclure de brique de recharge avec ses smartphones. Plusieurs produits commenceront à être expédiés sans chargeurs selon le vice-président d’Oppo, Billy Zhang.

« Nous sortirons le chargeur de la boîte l’année prochaine pour plusieurs produits. Nous avons un plan. Il n’est pas si facile pour les consommateurs d’avoir accès aux chargeurs SuperVOOC, nous devons donc les garder dans la boîte. Cependant, alors que nous développons nos activités commerciales, nous cherchons à sortir les chargeurs de la boîte et à les mettre dans le magasin afin que nos utilisateurs puissent acheter les chargeurs et continuer à les utiliser même lorsqu’ils mettent à niveau leurs appareils », a-t-il déclaré. dans un rapport.

Oppo et OnePlus disposent depuis des années de certains des appareils mobiles les plus rapides à recharger. La plupart de ces chargeurs utilisent des normes propriétaires pour charger les smartphones compatibles beaucoup plus rapidement que les appareils d’autres fabricants.

L’Oppo Reno8, par exemple, se charge à 80 W, tandis que le OnePlus 10T utilise la même technologie pour atteindre des vitesses allant jusqu’à 150 W. Des vitesses de charge plus rapides ont également tendance à nécessiter une nouvelle brique de charge, ce qui signifie que les clients devraient acheter séparément un chargeur pour obtenir la pleine vitesse dont leur nouveau téléphone est capable.

Les smartphones d’Oppo prennent toujours en charge USB-C Power Delivery, une méthode de charge rapide universelle, mais ils ne seront pas aussi rapides que les chargeurs SuperVOOC. De plus, les utilisateurs devront acheter des chargeurs basés sur le type C, qui ont tendance à être plus chers que les chargeurs de type A.

