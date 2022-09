Backstreet Boy AJ McLean montre sa transformation corporelle en photos avant et après

Ce n’est que le début du mode de vie sain d’AJ McLean.

Le Backstreet Boy a partagé jeudi des photos avant et après de sa transformation corporelle sur son Instagram. Le chanteur a exprimé à quel point il était étonnant de voir son physique changer après un an de « dévouement et de définition d’objectifs ».

« Je pensais que je ferais un petit retour en arrière jeudi », a commencé McLean, 44 ans. « J’ai trouvé la photo sur la gauche d’il y a un an en vacances et wow c’est incroyable ce qu’un peu de dévouement et de fixation d’objectifs peuvent faire pour une personne. »

Le chanteur de « Larger Than Life » a déclaré que son « voyage est loin d’être terminé ». « Ce n’est que le début! » en ajoutant les hashtags « #healthylifestyle #sober #nomoredadbod ! »

« Allons-y! Si je peux le faire, vous aussi !! » a-t-il conclu.

La section des commentaires était remplie de messages de soutien des fans et des abonnés.

McLean, qui lutte contre la toxicomanie depuis des décennies, a déjà parlé de sa sobriété et de sa propreté. En 2020, l’artiste a raconté à People qu’il avait touché le fond devant sa fille Lyric, alors âgée de 3 ans.

Après avoir commencé à tourner en rond lors d’un voyage à Las Vegas, il est rentré chez lui et il puait l’alcool. Il a ensuite déclaré que sa plus jeune fille lui avait donné un coup de semonce.

« Ma femme et moi avions toujours eu cet accord selon lequel, si je sentais l’alcool, je n’étais pas autorisé à jouer avec mes enfants – je ne pouvais pas être avec mes enfants », a déclaré McLean. « Mais ce qui m’a vraiment frappé, c’est le moment où ma plus jeune fille, Lyric, m’a dit ce soir-là: » Tu ne sens pas comme mon père. Et quand elle m’a dit ça, c’était tout. Assez dit. Je me sentais dégoûtant.

« C’était tout pour moi », a-t-il déclaré. « Comme on dit dans le monde sobre, ce fut mon moment d’abandon. »

Avec l’aide d’un sponsor, McLean a lancé un programme en 12 étapes.

Le chanteur et le reste des Backstreet Boys participent actuellement à leur DNA World Tour, qui a débuté plus tôt cette année. En discutant avec AUJOURD’HUI en avril, McLean a réfléchi sur l’héritage de près de 30 ans du groupe.

« C’était juste un rêve absolu de continuer à faire ça près de 30 ans plus tard. C’est un témoignage de la musique et c’est un clin d’œil aux meilleurs fans qu’un groupe comme nous pourrait demander », a déclaré McLean. « C’est vraiment génial de savoir que notre musique a résisté à l’épreuve du temps et que nous arrivons sur le gros 3-0, ce qui est tout simplement incroyable. Alors merci à tous nos fans. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent depuis 30 ans. Chapeau à vous tous.