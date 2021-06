Qui est la petite amie de Jake Paul ?

YouTuber et boxeur, Jake Paul, a une réputation auprès des dames. Le jeune homme de 24 ans a eu une série de relations et même un mariage en cours de route, ce qui rend sa vie amoureuse très difficile à suivre.

Avec qui Jake Paul sort-il en ce moment ?

Actuellement, Jake Paul est célibataire, mais son petit dernier est le mannequin Julia Rose. Les deux ont été allumés et éteints tout au long de 2020 et bien qu’ils disent qu’ils ne sont pas actuellement ensemble, Rose est apparue au combat de Jake le 17 avril. Le prochain combat de Jake Paul est contre Tyron Woodley.

« Nous nous disputions beaucoup », a déclaré Jake, parlant de la première rupture du couple à ET en ligne. « Je devenais en colère contre elle et puis j’étais méchant, et elle était méchante, et puis c’était beaucoup. Alors elle a dit: » Je dois prendre du recul par rapport à ça. «

Il a ensuite décrit comment il l’avait « chassé » pour la convaincre de se remettre ensemble – il avait même loué un panneau d’affichage de 2 000 € pour attirer son attention.

Qu’est-il arrivé à Jake Paul et Julia Rose ?

Née le 30 décembre 1993 à la Nouvelle-Orléans, Julia Rose est mannequin, co-animatrice de podcast et fondatrice du magazine érotique, SHAGMAG. Elle est devenue célèbre après être apparue dans l’émission de télé-réalité Es-tu l’élu? En 2016.

Julia Rose sur Instagram (Crédit : Instagram/its_juliaroseee)

Rose compte 397 000 abonnés sur Instagram, l’un d’entre eux étant Île de l’amour Australie‘s Edyn Mackney alias ‘Mack’. En janvier 2021, Rose a été brièvement bannie d’Instagram – il est généralement admis que ses photos NSFW ne respectaient pas les réglementations de la plate-forme de médias sociaux.

Jake Paul a officiellement annoncé sa relation avec Julia Rose en mars 2020, après que les deux aient été photographiés en février 2020. Peu de temps après sa séparation avec sa fausse « ex-femme » Tana Mongeau.

Les ex-petites amies de Jake Paul

Les anciennes petites amies de Jake Paul sont des mannequins, des actrices, des influenceurs, des musiciens ou une combinaison des trois. Voici une ventilation de qui il est sorti récemment.

Tana Mongeau

Née à Las Vegas, Nevada en 1998, Tana Mongeau est une personnalité Internet, musicienne et mannequin. Mongeau compte plus de 800 millions d’abonnés qui aiment regarder son contenu comique sur YouTube.

Jake et Tana se sont réunis en avril 2019 et ont eu un mariage éclair à Las Vegas en juillet 2019, qui a été diffusé en direct, avant d’annoncer qu’ils partaient en pause.

Dans un post Instagram, Mongeau a écrit: « Pour le moment, nous prenons tous les deux une pause pour nous concentrer sur nos propres vies très folles. Je ne saurai jamais ce que l’avenir nous réserve et j’aimerai toujours Jake et tout ce que nous avons fait. Je suis reconnaissant de savoir que tout au long de cela, je me suis fait un meilleur ami pour la vie et j’ai trouvé quelqu’un avec qui faire la vie quand personne ne me comprenait. »

Les deux ont été aperçus marchant ensemble pendant le verrouillage en 2020.

Tana Mongeau et Jake Paul ont été aperçus en train de marcher pendant le verrouillage en 2020 (Crédit : Instagram/tana.mongeau)

En octobre 2020, l’influenceuse a perdu son statut vérifié sur YouTube après avoir promis d’envoyer des nus gratuits aux gens s’ils votaient pour Biden lors des élections.

Erika Costell

Née en novembre 1992 dans le Michigan, Erika Costell est également mannequin, chanteuse et YouTubeuse (clairement Jake a un type) et vit actuellement à LA.

Les deux sont sortis ensemble et semblaient se marier dans une vidéo YouTube en juin 2017, mais Jake Paul a nié qu’ils s’étaient réellement mariés. Après le faux mariage, Costell a sorti une chanson sur leur relation intitulée « Jerika » qui figurait dans le Billboard Hot 100. La chanson de Costell en 2018 « Chitty Bang » présente également Jake Paul. Ils ont rompu en novembre 2018.

Jake Paul et Erika Costell après Costell

Costell est célibataire et prêt à se mêler pour le moment; elle a tweeté le 31 mai qu’elle « accepte actuellement les candidatures pour les aventures estivales » – pensez-vous Île de l’amour l’aura ?

Tessa Brooks

La danseuse, actrice et mannequin, Tessa Brooks, est également sortie avec Jake Paul en 2017. Elle a travaillé avec Coca-Cola et Sketchers en tant que mannequin et a dansé à Disney’s Next Big Thing et The Pulse on Tour, entre autres.

Tessa Brooks est sortie avec Jake Paul en 2017 (Crédit : Instagram/tessabrooks)

Le natif de Californie est né en avril 1999 et a commencé à danser à l’âge de deux ans. Elle faisait partie du groupe de danse Team 10 de Jake Paul et a démissionné au bout d’un an.

Brooks est surtout connue pour ses vidéos de beauté et ses vlogs, qui ont rassemblé plus de 3,47 millions d’abonnés sur YouTube.

Alissa Violette

Alissa Violet est également YouTuber, mannequin et actrice. Elle et Jake sont sortis ensemble en 2016-2017.

Après la séparation des deux, Violet a accusé Jake Paul d’abus mental et émotionnel.

Selon Le soleil, le mannequin/YouTuber est allé à ce jour avec FaZe Banks, mais il a été accusé de l’avoir trompée et leur statut actuel n’est pas clair.

Alissa Violet est sortie avec Jake Paul en 2016 (Crédit : Instagram/alissaviolet)

Sharbino saxon

L’actrice de films d’horreur, Saxon Sharbino, est sortie avec Jake Paul en 2014.

Née en juin 1999 à Lewisville, Texas, elle joue depuis l’âge de 9 ans et est surtout connue pour ses rôles Esprit frappeur (2015) en tant que Kendra Bowen et Amelia Robbins dans la série télévisée à succès Toucher.